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ارتفاع الدولار والين نتيجة أعمال العنف في الشرق الأوسط

10/9/2023 2:32:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الدولار والين الياباني، الملاذان الآمنان، الاثنين، بعد أن أثارت أعمال العنف في الشرق الأوسط قلق الأسواق، في حين أعطى تقرير الوظائف الأميركي القوي دفعة أكبر للدولار.
وهوى الشيكل الإسرائيلي بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى في نحو ثماني سنوات عند 3.9880 للدولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، قبل أن يقلص بعض تلك الخسائر في تعاملات متقلبة بعد أن أعلن بنك إسرائيل المركزي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الشيكل.

وانخفض الشيكل في أحدث تعاملات بنحو 1.7 بالمئة إلى 3.9069 للدولار.

وتراجع الإقبال على المخاطرة بعدما اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مسلحين من حركة حماس الفلسطينية في بداية الأسبوع، عقب ساعات من شن المسلحين هجوما مفاجئا في أكثر أيام العنف دموية في إسرائيل منذ 50 عاما.

وعزز ذلك الطلب على الين الياباني، الذي يعد تقليديا من الملاذات الآمنة، مما دفع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر إلى التراجع نحو 0.8 بالمئة إلى 94.61 ين.

وبالمثل، انخفض اليورو بنحو 0.4 بالمئة إلى 157.45 ين في تعاملات آسيوية ضعيفة، والسوق في اليابان مغلقة بسبب عطلة.

ومقابل الدولار، وصل سعر الين في أحدث تعاملات إلى 149.21 ين.

وصعد الدولار بشكل عام مما دفع الجنيه الإسترليني للانخفاض 0.31 بالمئة إلى 1.2194 دولار.

وخسر اليورو 0.32 بالمئة ليجري تداوله عند 1.0553 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر للإقبال على المخاطرة 0.59 بالمئة إلى 0.6347 دولار أميركي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36 بالمئة إلى 0.5968 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 106.33، مستمدا دعما إضافيا من بيانات أظهرت يوم الجمعة زيادة التوظيف في الولايات المتحدة بأكبر قدر في ثمانية أشهر في سبتمبر.

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