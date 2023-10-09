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بنك الإسكان يواصل دعم جمعية همتنا بإعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة الشامل

10/9/2023 2:32:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن بنك الإسكان عن مواصلة مساندته لجمعية همتنا الخيرية، مقدماً دعمه للجمعية في مشروعها الجديد بإعادة تأهيل وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل، لتمكينه من تقديم الرعاية الصحية المثلى والمتكاملة لنحو 25 ألف نسمة من المواطنين في لواء الأغوار الجنوبية/ الكرك، وللعاملين في المصانع في المناطق القريبة على الطريق الدولي باتجاه العقبة، بما ينعكس على الصحة المجتمعية العامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين منذ العام 2020، والتي قام البنك ضمنها في وقت سابق بدعم إعادة تأهيل وتطوير مركز الأميرة بسمة الصحي في منطقة رأس العين، ودعم تجهيز غرفة عناية متوسطة بالكامل للمرضى الذين يتم علاجهم داخل قسم الأورام في مستشفى البشير.

ويوفر البنك من خلال الدعم الجديد، التمويل اللازم لتنفيذ عمليات التأهيل التي تشمل تطوير البنية التحتية، وأعمال التوسعة، وإضافة المزيد من الأقسام وعيادات الاختصاص ومنامات الكادر الطبي للمركز، بما يتضمن أعمال الإنشاءات والتجهيز بالأنظمة الميكانيكية المتناغمة مع البيئة والملائمة والمراعية للطبيعة المناخية والجغرافية للمنطقة، فضلاً عن التجهيز بمختلف المستلزمات ومنها المستلزمات الطبية.

ويعكس دعم البنك المستدام لمشاريع جمعية همتنا الخيرية التزامه تجاه القطاع الصحي الذي يستحوذ على نصيب كبير من برامجه للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، خاصة وأنه يؤمن بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية التي تركز على الصحة العامة لكافة الفئات والشرائح.

ومع هذا الدعم، يضيف بنك الإسكان المزيد من المساهمات الفعالة والهادفة لإحداث الفوارق الإيجابية في حياة الأفراد والقطاعات المتنوعة، والداعمة لمسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لرصيده الحافل منها عبر السنوات.

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