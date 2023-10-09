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الزعبي: مشاركة الطاولة في بطولة الإمارات الدولية حققت المطلوب

10/9/2023 2:32:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد - أكد رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي، أن مشاركة المنتخب الوطني للفئات العمرية في بطولة الإمارات الدولية، والتي أقيمت في مدينة العين، وأشرف عليها الاتحاد الدولي، وشهدت مشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف دول العالم، حققت المطلوب من الناحية الفنية بعد أن ظهر لاعبو المنتخب الوطني (عيسى الشماع ويامن الجعافرة وركان الزعبي)، بالمستوى الفني الجيد، والذي أكد تطور وعلو كعب الفئات العمرية، وهذا ما كنا نسعى إليه من خلال تنفيذ البرامج الفنية، التي تهدف إلى صقل وتطوير مستوى اللاعبين.
وأشار الزعبي في حديث لـ "الغد" إلى أن ما عزز مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة، تطلعات الاتحاد في مواصلة رعاية وعدم المواهب، والذين نعتبرهم الأساس في عملية التطوير، والحمد لله وصل مستوى اللاعبين إلى المستوى الذي يلبي الطموح، بل إن الاعبين وجدوا أنفسهم في منافسة قوية مع اللاعبين من دول العالم، وهذا بحد ذاته نجاح كبير، ويمنح اللاعبين الثقة في الإبداع وتقديم المستويات الفنية القوية، وأن الاتحاد بعد نجاح هذه المشاركة سيعمل على توسيع رقعة المشاركة اللاعبين كافة، في المنتخبات الوطنية، وخصوصا في الفئات العمرية الصغيرة، وسيتم منح اللاعبين فرص المشاركة في البطولات ذات الطابع القوي، وخصوصا البطولات التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي، وذلك للاستفادة من النقاط التي تعزز من تقدم اللاعبين في التصنيف الرسمي الذي يصدر عن الاتحاد الدولي".
إلى ذلك تستعد المنتخبات الوطنية للمشاركة في بطولة لبنان الدولية، التي تقام في مدينة جزين اعتبارا من 19 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، والتي تشهد مشاركة كبيرة من اللاعبين في مختلف الفئات العمرية.
من ناحية أخرى، حظي الاتحاد الأردني لكرة الطاولة بتكريم خاص من نظيره الاتحاد الإماراتي خلال إقامة بطولة الإمارات الدولية، حيث سلم رئيس الاتحاد الإماراتي داوود الهاجري درع التميز إلى رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، والذي جاء بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد الإماراتي.
وعبر الزعبي عن بالغ شكره وتقديره إلى أسرة الاتحاد الإماراتي برئاسة الهاجري، لافتا إلى أن العلاقة التي تربط الاتحادين الأردني والإماراتي مبنية على الاحترام والتعاون المشترك الذي يصب في مصلحة اللعبة في البلدين الشقيقين.

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