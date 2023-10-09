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مشاركة أردنية وعُمانية ولبنانية وقطرية في خاتمة جولات بطولة الأردن للراليات الجمعة

10/9/2023 2:32:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تنطلق يوم الجمعة الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات من مجمع البعلبكي الواقع على الطريق الصحراوي قرب جسر الكرك - جنوب المملكة - ، بدعم من ‏‏شركة زين الأردن، ‏وبمشاركة 18 سائقا وملاحا من الأردن وسلطنة عُمان وقطر ولبنان .‏
وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 124.62 كم منها 75.66 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي مشيط 1و2 ‏وتبلغ مسافتها 23.26 كم، والقطرانه 1و2 وتبلغ مسافتها 14.57 كم.‏
وتجري الأربعاء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي وعملية التدقيق الإداري، وذلك في موقف مركز التدريب في ‏‏نادي السيارات الملكي، وسيتدرب المشاركون في الرالي يوم الخميس‎، كما يعقد الإجتماع الأول للجنة الحكام في نفس اليوم بمقر الأردنية لرياضة السيارات، وسيتم تتويج الفائزين في الرالي بمجمع البعلبكي.
المشاركون في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات
 يشارك في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات سائقين وملاحين من سلطنة عُمان ولبنان وفريق للسيدات و16 سائقا من الأردن والمشاركون في الرالي هم: عبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا، وشاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة على متن سيارة ايفو 10، ‏وعيسى أبو جاموس وملاحه عماد جمعة على ‏متن سيارة ايفو 9، وشادي شعبان ‏وملاحه سامر عيسى على متن سيارة ايفو 9، والشيخ بدر الفايز وملاحه ناصر الكواري (قطر) على متن ‏سيارة ‏ايفو 10، وأحمد خالد (لبنان) ‏وملاحة سامر صفير (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، ومصطفى ‏عطاري وملاحه زيد وليد أبو زيد على متن سيارة ايفو 10، وأيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 9، وأحمد الداوود وملاحه موسى جهريان على متن ايفو 10، وسلامه القماز وملاحه نجله فايز القماز على متن سيارة ايفو 6، وفيصل القماز وملاحه سامي فليفل ايفو 7، ونانسي ‏المجالي وملاحتها ناديا شنودة على متن سيارة ايفو 6، وأمجد الشيخ وملاحه بدر ‏الهلالات على متن سيارة ‏سوبارو إمبريزا، محمد الشرفا وملاحه يزن جمعة على متن ايفو 9، عاصم عارف وملاحه أحمد جانخوت على متن سيارة سوبارو إمبريزا، وهاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار على ‏متن بلاك ايريس، الحسن الخطيب وملاحه غيث القبطي على متن تويوتا كروزر اف جي.

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