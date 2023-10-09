رسميا.. السعودية تترشح لاستضافة كأس العالم 2034

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكانت السعودية أعلنت الأربعاء الماضي نيتها الترشح لاستضافة نسخة 2034 ليتحول الامر الآن الى رسمي .
واشار اتحاد الكرة السعودي على صفحته الرسمية عبر منصة "اكس " الى ان هذه الخطوة الرسمية الأولى في عملية تقديم العطاءات لديهم وتؤكد التزامهم الكامل بخوض عملية الترشح .
واضاف ان ذلك يأتي ذلك بعد أن تلقى الاتحاد الدعم من أكثر من 70 اتحادًا عضوًا حول العالم.
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