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رسميا.. السعودية تترشح لاستضافة كأس العالم 2034

10/9/2023 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكانت السعودية أعلنت الأربعاء الماضي نيتها الترشح لاستضافة نسخة 2034 ليتحول الامر الآن الى رسمي .

واشار اتحاد الكرة السعودي على صفحته الرسمية عبر منصة "اكس " الى ان هذه الخطوة الرسمية الأولى في عملية تقديم العطاءات لديهم وتؤكد التزامهم الكامل بخوض عملية الترشح .

واضاف ان ذلك يأتي ذلك بعد أن تلقى الاتحاد الدعم من أكثر من 70 اتحادًا عضوًا حول العالم.

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