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عرض لا يقاوم من الهلال السعودي لضم مودريتش

10/9/2023 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تلقى الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الاسباني عرضا جديدا من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، وذلك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وفقا لموقع French football weekly .
واشار الموقع الى ان العرض هذه المرة "لا يقاوم" قد يدفع النجم الكرواتي البالغ 38 عاما بترك فريقه الإسباني صوب النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية في الأول من كانون الثاني/يناير من العام المقبل.

واضاف ان العرض سيكون من نادي الهلال وسيكون مدته عامان .

وسبق ان جمعت مفاوضات عديدة مسؤولي الهلال بمودريتش في الصيف الماضي إلا أن اللاعب فضل البقاء في قلعة الفريق الملكي ولكن مع فقدان اللاعب الكرواتي الموسم الحالي فرصه في اللعب أساسياً في الريال لمصلحة جود بلينغهام ربما ستجعله يبدل من رأيه ويقبل العرض .

يذكر ان مودريتش لم يبدأ سوى 3 مباريات ولم يلعب الـ90 دقيقة أبدا منذ بداية الموسم، كما لم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

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