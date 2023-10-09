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منتخب التايكواندو يستعد للمشاركة في جولة الجائزة الكبرى

10/9/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- يستعد المنتخب الوطني للتايكواندو للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بجولتها ما قبل الأخيرة والتي تستضيفها مدينة تاي يوان الصينية والتي تنطلق يوم غد وتستمر حتى الخميس المقبل.

ورفع المنتخب الوطني من وتيرة تحضيراته في مدينة تاي يوان الصينية بخوض تمارين يومية استعداداً للبطولة للوصول للجاهزية الكاملة للمشاركة في هذه الجولة والتي يشارك فيها أفضل 32 لاعب في العالم بحسب التصنيف الدولي.

ويمثل المنتخب الوطني في هذه الجولة من بطولة الجائزة الكبرى كل من جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم ) وراما أبو الرب ( وزن فوق 67 كغم ) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم ) وزيد الحلواني ( وزن تحت 68 كغم) وصالح الشرباتي( وزن تحت 80 كغم ) وأنس الصادق ( وزن فوق 80 كغم ) وفهد عمار ( وزن فوق 80 كغم ).

وسيفتتح المنتخب الوطني مشاركته في البطولة يوم بعد غد الأربعاء من خلال زيد مصطفى وزيد الحلواني وصالح الشرباتي وجوليانا الصادق، فيما يخوض يوم الخميس القادم باقي اللاعبين منافسات أوزانهم.

وكان المنتخب الوطني للتايكواندو قد شارك مؤخراً في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو الصينية وقد حقق ٣ ميداليات عن طريق صالح الشرباتي - فضية وزن تحت ٨٠ كغم وزيد مصطفى - فضية وزن تحت ٦٨ كغم وزيد الحلواني - برونزية وزن تحت ٦٣ كغم.

ويسعى المنتخب بحسب ما أفاد المدير الفني للمنتخبات الوطنية "فارس العساف" لإحراز نتائج متقدمة في هذه الجولة متجهين بقوة نحو الهدف المرسوم منذ سنوات وهو تأهيل اللاعبين مباشرةً لأولمبياد باريس وذلك عن طريق تصدر المراكز الستة الأولى في التصنيف الأولمبي.

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