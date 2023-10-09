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التضامن مع الشعب الفلسطيني يجتاح عالم كرة القدم

10/9/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رفعت جماهير سلتيك الأسكتلندي اعلام فلسطين ويافطتين كتب على الأولى "الحرية لفلسطين"، و"النصر للمقاومة" في فوز الفريق على ضيفه كيلمارنوك في الدوري الأسكتلندي ]دعما للشعب الفلسطيني .
ورغم أن سلتيك يضم لاعبا إسرائيليا غير أن تضامنه مع فلسطين وقضيتها ليس جديدا على النادي حيث يُظهر ذلك في عدة مناسبات من خلال رفع عدد من مشجعي النادي الأعلام الفلسطينية في مدرجات الملعب للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ضد الممارسات الإسرائيلية .

وفي السياق نفسه دخل لاعبو فريق القادسية والعربي الكويتيان إلى المباراة في الدوري الكويتي وهم يتوشحون بالكوفية الفلسطينية معبّرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وفي تونس وجهت جماهير الترجي الرياضي التحية للمقاومة الفلسطينية ودعمتها في عمليتها "طوفان الأقصى".

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