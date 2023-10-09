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قطيشات يستقيل من الفيصلي احتجاجا على غياب العمل المؤسسي

10/9/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد قدم عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي أحمد قطيشات استقالته من منصبه احتجاجا على غياب العمل المؤسسي في النادي.

وارسل قطيشات مساء اليوم استقالة رسمية للفيصلي شارحا فيها الكثير من التفاصيل.

وحصلت الغد على نسخة من الاستقالة







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