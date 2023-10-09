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نيوكاسل يونايتد يسعى لمقارعة كبار أوروبا

10/9/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رفع المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إيدي هاو، سقف الطموحات عاليا بعد الانتصار الكبير الذي حققه فريقه على باريس سان جيرمان الفرنسي، بقوله: "إن فريقه يستهدف في المرحلة الحالية مقارعة أندية كبرى على غرار مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد، مشيرا إلى أن الهدف الأكبر لفريقه في المستقبل هو أن يصبح أكبر ناد في العالم".
وأكد مدرب نيوكاسل، ظهور فريقه كقوة فعلية في دوري أبطال أوروبا بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي 4 – 1 في الجولة الثانية من دور المجموعات الأربعاء الماضي، رغم أن التوقعات كافة، كانت تشير إلى فوز النادي الفرنسي.
وكان ذلك الفوز إعلان نية صريحا من نيوكاسل في أول موسم له بمسابقة القارّة الأم التي يشارك فيها للمرة الأولى منذ 20 عاما، وبعد عملية إعادة بناء من خلال إدارة هاو الذكية، يتطور نيوكاسل بشكل ملحوظ ليصبح علامة تجارية عالمية.
ولم يخف رئيس نادي نيوكاسل ياسر الرميان، طموحه على المدى الطويل، قائلا في الفيلم الوثائقي: "نحن نيوكاسل يونايتد"، والذي نشر مؤخرا، إنه يريد جعل النادي الرقم واحد في العالم.
وأقر هاو الذي تحدث إلى الرميان بعد مباراة سان جيرمان، أن فريقه ما يزال بعيدا عن قوة وهيبة أندية مثل نادي العاصمة الفرنسية ومانشستر سيتي وريال مدريد الإسباني أو بايرن ميونخ الألماني. لكن لدى سؤاله عما إذا كان هناك أي سبب يمنع فريق "ماغبايس" من أن يكون أكبر أندية كرة القدم، قال هاو: "لا، لكننا لسنا النادي رقم واحد في العالم في الوقت الحالي".
ونجح نيوكاسل في بلوغ دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 20 عاما، باحتلاله مركزا ضمن الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالموسم المنقضي.
وأضاف: "علينا أن نحاول العمل على تحقيق ذلك، هذه الأشياء تستغرق وقتا، لا توجد عصا سحرية، أن تكون ذكيا وتتخذ قرارات جيدة وتعمل بجد كل يوم، إذا كان هذا هو الهدف النهائي، فسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة تحقيق ذلك، علينا أن نتحلى بالهدوء وندرك أننا في المراحل الأولى من الموسم، لدينا الكثير لنثبته قبل أن نتمكن من قول أي شيء عما فعلناه، لقد وضعنا أنفسنا للتو في موقع جيد في مجموعتنا في دوري أبطال أوروبا، وما نزال نعمل على صياغة مركزنا في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وصادف أول من أمس، الذكرى السنوية الثانية للاستحواذ السعودي على النادي من مالكه السابق مايك آشلي، الذي لم يكن يحظى بشعبية، ومنذ ذلك الحين تحول النادي من فريق يصارع للنجاة من الهبوط إلى قوة في البريميرليغ خلال 24 شهرا فقط، رغم أنه يحتل حاليا المركز الثامن في جدول الترتيب عقب بداية موسم متذبذبة.
وأقر هاو في حديثه قبل السفر لمواجهة وست هام، أن قراره بتولي زمام الأمور في نيوكاسل في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2021 كان بمثابة لحظة غيرت حياته، لافتا: "كنت أعلم عندما توليت المهمة أن اللحظة حانت عندما عرضت علي الوظيفة، لقد كانت لحظة غيرت حياتي، لحسن الحظ أنه كان مشوارا رائعا حتى الآن، لقد أحببت كل ثانية منه، الشعور بأنني أفعل شيئا مميزا جدا في حياتي وهو موجود دائما، وهو أمر لا أعتبره مسلما به أبدا".
ويلتزم نيوكاسل بسياسة متحفظة في تعاقداته من حيث نوعية اللاعبين الذين يعمل على استقطابهم، وهو ما عبر عنه مدرب الفريق خلال رده على سؤال عن مدى اهتمام النادي بالتعاقد مع البرتغالي رونالدو أو البرازيلي نيمار، بقوله: "يفكر النادي بطريقة أخرى تناسب مشروع الفريق على المدى الطويل، من ناحية اكتشاف لاعبين مميزين واعدين وتطويرهم، بدلا من أن يضع النادي نفسه في وضع يفرض عليه دفع رواتب باهظة لنجوم الصف الأول".
وقياسا بمستوى المنافسة المرتفعة في البريميرليغ، تتسم سياسة الإنفاق في نيوكاسل بالتحفظ مقارنة بصفقات نادي باريس سان جيرمان، الذي استحوذ عليه جهاز قطر للاستثمار في حزيران (يونيو) 2011، وأبرم تعاقدات قياسية لضم نجوم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي. -(وكالات)

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