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هزائم متكررة ونقاط مضيئة في فريق مانشستر يونايتد

10/9/2023 2:32:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



"لا أعذار"، شعار مثير للإعجاب يردده الهولندي إيريك تن هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعليقا على تراجع مستوى ونتائج فريقه منذ بداية الموسم الحالي، متجنبا الخوض في تداعيات تأثير غياب بعض اللاعبين في النتائج السيئة لـ"الشياطين الحمر".
غياب 16 لاعبا عن صفوف فريق مانشستر يونايتد خلال المباريات العشر التي لعبها حتى الآن، يعد سببا رئيسيا في تراجع مستوى ونتائج الفريق في الوقت الحالي. ويقترب هذا الرقم من ثلثي القائمة المكونة من 25 لاعبا، والتي يعلن عنها كل فريق من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مع بداية الموسم.
وتضمنت قائمة الغيابات اللاعبين الجدد الذين تم استقطابهم، وهم: راسموس هويلوند، الذي كلف خزينة النادي 72 مليون جنيه إسترليني، وميسون ماونت (55 مليون جنيه إسترليني)، إضافة إلى الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز (الذي انضم مقابل 57 مليون جنيه إسترليني في صيف العام 2022)، إضافة إلى غياب البرازيلي أنتوني، الذي حصل على إجازة للتعامل مع ادعاءات العنف ضد أكثر من امرأة.
قائمة اللاعبين الذين يواصلون الابتعاد عن صفوف الفريق بسبب الإصابة أو المرض تشمل اللاعبين: تيريل مالاسيا ولوك شو وسيرجيو ريغيلون ورافائيل فاران وهاري ماغواير وتوم هيتون وآرون وان بيساكا وسفيان أمرابط وكريستيان إريكسن وأماد ديالو وكوبي ماينو وسكوت مكتوميناي وأنطوني مارسيال.
ويرفض تن هاغ الإشارة علنا إلى أن هذه القائمة الطويلة تعد سببا في تراجع نتائج الفريق، وإذا كان ماينو وهيتون ومالاسيا وماغواير وديالو لا يشاركون في التشكيلة الأساسية للفريق، فما يزال هناك ما يقرب من 10 لاعبين أساسيين غاب بعضهم فترات، وآخرون ما يزالون خارج صفوف الفريق، مثل مارتينيز وهويلوند وفاران. إضافة إلى ذلك يغيب جادون سانشو لأسباب تأديبية.
ويبدو أن السؤال المطروح، يدور حول أسباب ارتفاع عدد الإصابات في مانشستر يونايتد، فالبعض يعزيه إلى الإرهاق، نظرا إلى خوض الفريق عددا كبيرا من المباريات ومشاركة معظم لاعبيه في كأس العالم بقطر، إلى جانب طرق التدريب الخاطئة التي تتسبب في تعريض اللاعبين للإصابات.
وخلال الشهر الماضي، تحرك مانشستر يونايتد لتدعيم الطاقم الطبي من خلال تعيين غاري أودريسكول، كبير الأطباء السابق في آرسنال، ومن المفهوم أنه يقوم الآن بمراجعة هذا العدد الكبير من الإصابات، وربما حالة الحارس أونانا هي الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لجماهير مانشستر يونايتد، وكان مسؤولا بشكل كبير عن بعض الخسائر وضعف التمرير.
وأصبح هذا الخطأ الأخير معتادا من جانب حارس المرمى الكاميروني مع مانشستر يونايتد. لقد كان أونانا، بطريقة ما، هو أبرز توقيع لتن هاغ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، نظرا لأن المدير الفني الهولندي قد تعاقد مع الحارس الكاميروني مقابل 47 مليون جنيه إسترليني من إنتر ميلان لكي يتمكن من تغيير طريقة اللعب، والاعتماد على أونانا في بناء الهجمات من الخلف للأمام لأنه يجيد الاستحواذ على الكرة بقدميه، لكن من المؤكد أن الحارس قد خذله!.
وبعيدا عن المستوى الفني، هناك تهديد للنادي بخسارة الملايين في الفترة المقبلة، وانسحبت تركيا من سباق استضافة بطولة الأمم الأوروبية 2028، وهو ما يمهد الطريق أمام بريطانيا وجمهورية آيرلندا لتنظيم البطولة، ومع ذلك، لم يضع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ملعب "أولد ترافورد" ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات. ويزعم النادي أن السبب في ذلك يعود إلى أن التجديدات المحتملة للملعب تعني أنه لن يكون جاهزا لاستضافة البطولة.
ومع ذلك، فإن أحد مصادر الأمل في تحسن مستوى مانشستر يونايتد داخل الملعب يتمثل في اللاعب هويلوند، الذي سجل هدفي فريقه في مرمى غلطة سراي، وكان هدفه الثاني رائعاً بعد أن انطلق بالكرة بسرعة من الجانب الأيسر من منتصف الملعب، ووضع الكرة ببراعة من فوق حارس مرمى الفريق التركي، فرناندو موسليرا.
ويتمثل الأمل الآن في ألا يتأثر مستوى المهاجم الدنماركي الشاب، البالغ من العمر 20 عاما، بتراجع مستوى الفريق كله. ومع ذلك، فإن الصورة الأكثر وضوحاً لشكل يونايتد لن تظهر إلا عندما يستعيد تن هاغ خدمات الكثير من اللاعبين الغائبين بسبب الإصابة. -(وكالات)

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