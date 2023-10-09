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5 منتخبات عربية تترقب سحب قرعة كأس أمم أفريقيا 2023

10/9/2023 2:32:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم بعد غد، موعدا لسحب قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، والمقرر إقامتها في ساحل العاج خلال الفترة من 13 كانون الثاني (يناير) إلى 11 شباط (فبراير) من العام الجديد 2024.
وتجري مراسم سحب القرعة في العاصمة الإيفوارية "أبيدجان"، وفق ما أشار إليه بيان رسمي للاتحاد الأفريقي للعبة، بحضور رئيس الهيئة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، وممثلي المنتخبات الـ24 المتأهلين إلى البطولة، إضافة إلى بعض أساطير "القارة السمراء".
وتأهلت إلى النسخة الـ34 من كأس أفريقيا للأمم 5 منتخبات عربية، هي الجزائر وتونس ومصر والمغرب وموريتانيا، حيث ستكون المنتخبات الأربعة الأولى في التصنيف الأول خلال القرعة، بينما سيكون منتخب "المرابطون" في التصنيف الثالث.
وتقام مباريات البطولة على 6 ملاعب مقسمة على 5 مدن إيفوارية، فيما يحتضن ملعب الحسن واتارا بالعاصمة أبيدجان المباراتين الافتتاحية والنهائية.
وكان الاتحاد الأفريقي، أعلن في وقت سابق عن إقامة النسختين المقبلتين من كأس أفريقيا في المغرب العام 2025، وفي كينيا وأوغندا وتنزانيا "استضافة مشتركة" خلال العام 2027، علما بأن الكاميرون احتضنت النسخة الماضية في شتاء 2022، وانتهت بتتويج المنتخب السنغالي باللقب الأول في تاريخه، بعد فوزه على نظيره المصري في المباراة النهائية بركلات الترجيح.
وتضم مستويات القرعة كلا من: كوت ديفوار والمغرب والسنغال وتونس والجزائر ومصر "المستوى الأول"، نيجيريا والكاميرون ومالي وبوركينا فاسو وغانا وجنوب أفريقيا "المستوى الثاني"، الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر وغينيا وزامبيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا "المستوى الثالث"، غينيا بيساو وموزمبيق وناميبيا وأنغولا وغامبيا وتنزانيا "المستوى الرابع".
إلى ذلك، أكد أحمد يحيى النائب الثاني لرئيس الهيئة الكروية الأفريقية ورئيس الاتحاد الموريتاني، سعيه لإقامة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب صيفا.
وصرح والد يحيى لدى نزوله ضيفا على أحد برامج قناة "كنال سبور أفريقيا" الفرنسية: "يريد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس أمم أفريقيا 2025 في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) على مستوى الكاف، نحن نعلم بوجود كأس العالم للأندية بالفترة نفسها، وهناك مفاوضات مع الاتحاد الدولي لإيجاد حلول لهذا الأمر".
وأضاف: "بالتأكيد نبحث عن مصلحة كأس الأمم الأفريقية، ومصلحة الكان تقتضي تنظيم المسابقة صيفا، لأن هذا الأمر سيمنح اللاعبين الحرية للالتحاق بمنتخباتهم أكثر من شهر كانون الثاني (يناير)، ونستطيع دائما إيجاد الحلول مع فيفا".
وبشأن إمكانية تأثير حرارة الطقس في المغرب خلال فصل الصيف على اللاعبين، أجاب: "لقد أقمنا أمم أفريقيا للسيدات بشهر تموز (يوليو) في المغرب، ولدينا إمكانية إعداد المباريات في المساء، وأعتقد أن المغرب لديه طقس أوروبا نفسه، وكأس أمم أوروبا تقام بفصل الصيف من دون مشاكل".
وعلق أحمد يحيى على انسحاب الجزائر من تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025: "الكاف كان يريد أن يترشح الجميع لاحتضان بطولة العام 2025، لأن التصويت كان بطريقة ديمقراطية، وكانت هناك بعثة مستقلة يشرف عليها خبراء قامت بزيارة كل الدول المترشحة لتنظيم المسابقة وقدمت تقارير للجنة التنفيذية للكاف".
وتابع: "أعلم أن المغرب كان لديه ملف جيد، لكن الدول الأخرى كانت لديها أيضا ملفات جيدة، وهم من قرروا الانسحاب، والكاف لم يكن يرغب في انسحاب أحد المرشحين، لكن هذه الدول كان لديها الحرية لسحب ملفات ترشحها".
وتوقع أحمد يحيى، أن تكون كأس الأمم الأفريقية في المغرب نسخة جميلة، لافتا إلى أن: "المغرب جاهز لاحتضان كأس أمم أفريقيا، وأعتقد أن الكان هناك ستكون جميلة".
ومن الجدير بالذكر، أن "الكاف" اختار المغرب لتنظيم كأس الأمم الأفريقية للعام 2025، في ظل انسحاب الجزائر وزامبيا ونيجيريا وبنين من سباق الترشح لاستضافة نسخة العام 2025 من بطولة كأس الأمم الأفريقية. -(وكالات)

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