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تشافي يبرر تعثر غرناطة ويامال يعلق على رقمه الجديد

10/9/2023 2:32:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
الليغا






قال الجناح الصاعد لفريق برشلونة الإسباني، لامين يامال، الذي أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الليغا الإسبانية، عن عمر 16 عاما و87 يوما، بعد الهدف الذي سجله في شباك غرناطة: "إن من الشرف له أن يحقق هذا الرقم القياسي، لكنه أبدى أسفه لانتهاء المباراة بالتعادل 2-2".
وأشار اللاعب في تصريحات صحفية: "أنا سعيد للغاية، إنه لشرف لي أن أصبح أصغر هداف في الدوري الإسباني وفي برشلونة؛ لكن لدي شعور بين السعادة والحزن بسبب التعادل، كنت أتمنى الفوز".
وسجل يامال الهدف الأول لبرشلونة، حينما كان الفريق الكاتالوني متأخرا بهدفين، لهذا لم يفكر في الاحتفال بشكل خاص بهذا الهدف، قائلا: "في هذا التوقيت كنت أفكر في قلب النتيجة أكثر من الهدف ومن الرقم القياسي، حيث كنا نواجه فرقا قوية للغاية، خاصة في ملعبها، لكننا سنتحسن شيئا فشيئا وسنحقق نتائج أفضل".
وأبدى المهاجم الصاعد أسفه لكم الإصابات التي يواجهها برشلونة، وآخرها المدافع جول كوندي، لافتا: "تراكم المباريات في وقت قصير يسبب الإصابات، أتمنى أن يتعافوا قريبا وأن يعودوا إلى الفريق"، حيث كان يامال وقع الأسبوع الماضي على تجديد عقده مع برشلونة حتى 30 حزيران (يونيو) 2026، علما بأنه صعد من أكاديمية لاماسيا وانضم إلى النادي الكتالوني عن عمر سبع سنوات.
واستهل يامال مشاركاته مع الفريق الأول لبرشلونة في 29 نيسان (أبريل) من العام 2023 أمام ريال بيتيس، ليصبح أصغر لاعب يشارك رسميًا بقميص الفريق الأول، عن عمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما.
وهذا الموسم، وأمام قادش، أصبح لامين يامال أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك كأساسي مع الفريق الأول، عن عمر 16 عاما و38 يوما، بينما أصبح يامال أصغر لاعبي برشلونة مشاركة في دوري أبطال أوروبا ضد أنتويرب البلجيكي، وثاني أصغر اللاعبين مشاركة في البطولة عبر تاريخها، عن عمر 16 عاما و68 يوما.
وعلاوة على ذلك، فقد دخل لامين يامال أيضا تاريخ منتخب إسبانيا الأول، بعد أول استدعاء له لـ"لاروخا"، ليصبح أصغر لاعب يظهر للمرة الأولى مع المنتخب، حينما لعب ضد جورجيا، وذلك عن عمر 16 عاما و57 يوما.
من جانبه، اعتبر المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أن فريقه لعب جيدا، وأنهم كانوا يستحقون الفوز على غرناطة.
وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة، قال تشافي: "الأمر المحزن هو أننا لم نتمكن من تحقيق الفوز، لكن إدراك التعادل بعد التأخر بهدفين ليس بالأمر السهل في كرة القدم الحالية"، مثمنا حقيقة أن فريقه لم يتجرع طعم الهزيمة حتى الآن؛ لكنه لم يغفل الجانب السلبي المتمثل في فقدان النقاط".
وأضاف: "خطأ ارتكب في البداية كلفنا الكثير، منذ أن أصبحت النتيجة 2-0 كان أداؤنا جيدا، لقد خلقنا فرصا تسمح لنا بالفوز وقدمنا مباراة جيدة بعد التأخر بهدفين دون رد وكنا نستحق الفوز، النقطة التي حصدناها ليست كافية".
وأشار تشافي، إلى أن إصابة الفرنسي جول كوندي "لا تبدو خطيرة"، وكشف أن لامين يامال "طلب التغيير بسبب شعوره بآلام"، حيث أعلن نادي برشلونة عن طبيعة إصابة مدافعه الفرنسي جول كوندي، مؤكدا أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابة كوندي بالتواء في الركبة اليسرى. كما أضاف النادي أن كوندي سيخضع لأشعة جديدة على موضع الإصابة، لتحديد مدى قوتها، والفترة التي سيغيبها.
وبتعادله أمام غرناطة بهدفين لمثلهما، بعد أن كان متأخرا بثنائية نظيفة، فقد فريق برشلونة 4 نقاط في آخر مباراتين له خارج ملعبه، حيث عاد بالنتيجة نفسها في الجولة قبل الماضية من ملعب مايوركا، وهو التعادل الثالث للفريق بشكل عام في الموسم.
ورفع برشلونة - حامل اللقب - رصيده إلى 21 نقطة، يبقى بها في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف جاره الكاتالوني جيرونا (21 نقطة)، و3 نقاط عن غريمه التقليدي والمتصدر ريال مدريد (24 نقطة). -(وكالات)

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