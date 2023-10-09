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برمجة مسابقات الموسم تضرب لاعبي طائرة الممتاز

10/9/2023 2:32:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






أبدى عدد من نجوم أندية الدرجة الممتازة، استياءهم من جدولة مسابقات الموسم المقبل 2024، والذي تم تحديد موعد انطلاقه بعد اجتماع اتحاد الكرة الطائرة، مع ممثلي الأندية، مطالبين بإعادة برمجة المسابقات.
وأبدى اللاعبون استغرابهم من موافقة أغلب الأندية على المواعيد، حين تقام مسابقة كأس الأردن في شهر أيار (مايو) المقبل، وينطلق الدوري الممتاز في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، وتسبقه مباراة كأس الكؤوس افتتاحية الموسم.
وكان شباب الحسين عبر عضو الإدارة ومدير نشاط الكرة الطائرة صالح السيد أحمد، سبق اللاعبين في الإعلان عن استيائه من برمجة بطولات الموسم.
وقال معد المنتخب الوطني يعقوب القهوجي-المطلوب لعدد من أندية المقدمة حاليا-، في توضيح رأيه لـ"الغد": "سمعت حوارات عديدة منذ إعلان أجندة الموسم المقبل، وأغلب الآراء أبدت استياءها من جدولة المسابقات، وتأخير انطلاقها إلى شهر أيار (مايو) المقبل، وإن كانت تسبقها مشاركة ممثلي اللعبة شباب الحسين وعيرا، في بطولة الأندية العربية التي تقام في عمان خلال شهر شباط (فبراير) المقبل".
وأضاف: "أستغرب من موافقة ممثلي الأندية على هذه المواعيد، على الرغم من أن اتحاد الكرة الطائرة اقترح انطلاق المسابقات منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ونجده مناسبا إلى حد كبير، حيث تبدأ المسابقات المحلية قبل انطلاق العام المقبل، ويتم الانتهاء من عدد من المسابقات، ثم تتوقف لاستضافة بطولة الأندية العربية في شباط(فبراير) المقبل، وبعدها تستمر المسابقات المحلية تباعا، مما يسمح لممثلي اللعبة بالاستعداد البدني والفني وزيادة جاهزيتهما للمنافسات العربية، والمواصلة في المسابقات المحلية، وهو الأمر الذي يسمح لأندية الممتاز بتجميع لاعبيها لفترة زمنية طويلة، إلى جانب الاستفادة من المحترفين بشكل متواصل، بدلا من استقطابهم ومن ثم الاستغناء عنهم، واستقطابهم أو غيرهم في مرة ثانية وثالثة لمشاركتها الاستحقاقات المقبلة، وذلك ما تظهره جدولة المسابقات للموسم المقبل".
وزاد القهوجي: "جدولة المسابقات المحلية للموسم المقبل، لها سلبياتها والضحية "اللاعبون"، إذ إن تجمع اللاعبين المتقطع يضر بالمستوى العام، وله انعكاساته السلبية على المنتخب الوطني الأول، أضف إلى ذلك إلحاق الضرر باللاعبين من الناحية المالية، حين يتم التعاقد معهم لأشهر معدودة من السنة، ما يفقدهم دخلا ماديا كانوا سيستفيدون منه لو تم تجميع الأندية لفترات أطول".
وأجمع لاعبا المنتخب الوطني خالد شباب (الوحدات) وأحمد العواملة(عيرا) على مدى الضرر الذي سيلحق باللاعبين جراء هذه الجدولة. وقال شباب والعواملة :"انتهت بطولة الموسم الماضي 2023 قبل شهرين تقريبا، فيما ستنطلق بطولات الموسم المقبل في تموز(يوليو)، بمعنى ابتعاد اللاعبين عن المنافسات المحلية لمدة عام تقريبا، من دون تدريبات ولا استعدادات بدنية وفنية، وسيتجعون في أشهر متقطعة مما يؤثر سلبا على المستوى الفردي والجماعي لفرق الأندية، وينسحب ذلك على مستوى المنتخب الوطني واللعبة".
وأضافا: "يحتاج اللاعب إلى فترة تدريبات واستعدادات مناسبة، كما أن إقامة البطولات بشكل متواصل، وارتفاع عدد المباريات التي تخوضها الأندية ولاعبيها في الموسم الواحد، له انعكساته الإيجابية على المستوى العام لفرق الأندية ولاعبيها، ويصب في مصلحة اللعبة، كما أن إقامة البطولات بشكل متقطع يضر باللاعبين معنويا وماليا، اذ تعتبر الكرة الطائرة مصدر رزق مباشر للاعبين، ونتوقع أيضا إقامة انتخابات الاتحادات الرياضية بعد انتهاء ولايتها والدور الأولمبية في شهر آب (أغسطس) المقبل، مما قد يؤدي إلى إعادة برمجة بطولة الدوري المحددة في تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، لذا نضم صوتنا المؤيد لزملائنا اللاعبين في إعادة النظر في جدولة مسابقات الموسم المحلي المقبل".

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