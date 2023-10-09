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الفحيص يتخطى الأرثوذكسي وينفرد بصدارة سلة الناشئات

10/9/2023 2:32:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






انفرد فريق نادي شباب الفحيص بصدارة جدول ترتيب فرق دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق الأرثوذكسي بنتيجة (64-46)، في لقاء جمعهما بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من ذهاب المرحلة الأولى.
وبرزت في اللقاء الذي أقيم أول من أمس، اللاعبة حور قراعين من جانب لاعبات الفحيص بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 16 نقطة و23 متابعة وتمريرتين و5 سرقات للكرة وبلوك شوت بفاعلية 30، فيما كانت جنى حداد اللاعبة الأبرز من جانب فريق الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 12 نقطة و12 متابعة بفاعلية 8.
وتغلب فريق نجوم الأرثوذكسي على فريق الأهلي بنتيجة (36-26)، في لقاء برزت فيه اللاعبة ياسمين من جانب الفريق الفائز بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 17 نقطة و10 متابعات و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 14، فيما كانت زين الفاعوري اللاعبة الأبرز من جانب الأهلي بتسجيلها 7 نقاط مع 13 متابعة و2 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 8.
وعزز الفحيص صدارته لجدول الترتيب في "العلامة الكاملة" برصيد 10 نقاط، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 9 نقاط، وحل نجوم الأرثوذكسي ثالثا برصيد 8 نقاط، ونجوم الفحيص رابعا برصيد 7 نقاط، والأهلي خامسا برصيد 6 نقاط والإنجليزية سادسا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.
وتنطلق مباريات إياب المرحلة الأولى يوم غد، حيث تشهد الجولة السادسة إقامة ثلاث مواجهات، بحيث يلتقي نجوم الأرثوذكسي مع نجوم الفحيص عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأمير حمزة، تليها مواجهة الأرثوذكسي والإنجليزية عند الساعة السابعة مساء، فيما يستقبل الفحيص نظيره الأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالته.

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