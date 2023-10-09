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لماذا تصدر تطبيق إيبيك متجر الآبل ستور؟

10/9/2023 2:32:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقق تطبيق تحرير الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إي.بي.آي.كيه (إيبيك انتشاراً هائلاً ليصبح أكثر التطبيقات تنزيلا على متجر ((آب ستور)) الإلكتروني.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء ((ألبوم صور)) خاصة بهم مستوحاة من أجواء تسعينيات القرن العشرين.

وكما هو الحال في التطبيقات التي حققت شعبية أخيراً، يعمل التطبيق إيبيك من خلال السماح للمستخدمين بتحميل سلسلة من الصور الذاتية ((سيلفي)) ثم يستخدمها التطبيق لتوليد ألبوم صور تقدم المستخدم في أوضاع مختلفة وبأشكال وقصات شعر متنوعة.

يذكر أن شركة سنو كوربوريشن الموجود مقرها في نيويورك، هي التي طورت تطبيق أيبيك. وخلال الأسابيع الأخيرة حقق إيبيك نجاحاً هائلاً على متجر آب ستور، حيث أصبح التطبيق الأكثر تنزيلاً على المتجر الذي يعمل مع أجهزة آبل الذكية مثل هواتف آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد.

في المقابل يحتل التطبيق المركز رقم 37 على المتجر الإلكتروني بلاي ستور للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد من جوجل.

وبحسب بيانات شركة دراسات السوق آب توبيا تم تنزيل إيبيك 92.3 مليون مرة منذ طرحه في أغسطس 2021، منها 4.7 ملايين مرة في الولايات المتحدة. ومع ذلك بدأ التطبيق يحقق شعبية واسعة يوم 19 سبتمبر الماضي ثم استمر انتشاره الهائل في الأيام العشرة التالية.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن السوق الهندية هي الأكبر بالنسبة لتطبيق أيبيك، في حين تحتل الولايات المتحدة المركز السادس بالنسبة للتطبيق.

وتقول شركة داتا دوت أيه.آي لدراسات السوق إنه تم تنزيل التطبيق 82 مليون مرة، وحققت الشركة المطورة عائدات بلغت 7 ملايين دولار من التطبيق، وهذه أول مرة يصل فيها التطبيق إلى قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلاً في الولايات المتحدة بحسب بيانات شركة داتا دوت أيه.أي.

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