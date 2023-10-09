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ما علاقة البلاستيك بتضاعف حالات اضطراب فرط الحركة؟

10/9/2023 2:32:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اكتشف العلماء أن مادة بلاستيكية شائعة مرتبطة بالإصابة بمرض التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذي تزايدت أعداد مرضاه بشكل صاروخي.
وارتفع عدد الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب طيف التوحد (ASD) واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) بشكل حاد خلال العقود الأخيرة، وهو ما أعزت دراسة جديدة سببه إلى مادة البيسفينول A البلاستيكية الشائعة (BPA)، معتبرة أنها "سبب محتمل لذلك".
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وذكر موقع sciencealert أن مادة BPA يتم استخدامها في الكثير من عمليات إنتاج البلاستيك، ويمكن العثور عليها أيضًا داخل علب الأطعمة والمشروبات.

ومع ذلك، فقد ربطت الأبحاث السابقة أيضًا بين هذا المرض وبين المشكلات الصحية التي تنطوي على اضطراب الهرمونات، بما في ذلك سرطان الثدي والعقم.

سموم مادة BPA السبب

في الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة PLOS ONE، نظر باحثون من جامعتي روان وروتجرز في الولايات المتحدة إلى ثلاث مجموعات من الأطفال: 66 طفلاً مصابين بالتوحد، و46 مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، و37 طفلًا عصبيًا.

وعلى وجه الخصوص، حلل الباحثون عملية الجلوكورونيدات، وهي عملية كيميائية يستخدمها الجسم لإزالة السموم الموجودة في الدم عن طريق البول.

وجد البحث أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لا يمكنهم التخلص من مادة BPA ومركب آخر مشابه يسمى ثنائي إيثيل هكسيل فثالات (DEHP) بنفس القدر من الكفاءة مثل الأطفال الآخرين، ما قد يؤدي إلى التعرض لفترة أطول لآثارها السامة.

اضطرابات النمو العصبي والملوثات البيئية

كان الفرق ذا دلالة إحصائية فقط في حالة BPA: انخفضت الكفاءة بنحو 11% للأطفال المصابين بالتوحد و17% للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مقارنة بالمجموعة الضابطة من الأطفال.

ويعتقد الباحثون أن الطفرات الجينية لدى بعض الأفراد تعني أنه لا يمكن التخلص من مادة BPA بالشكل المطلوب، ما يعني بقاء المادة في الجسم ومن المحتمل أن يسبب ذلك ضررًا من حيث تطور الخلايا العصبية وتشغيلها.

يُعتقد أن حالات مثل ASD وADHD تنشأ عن مجموعة من التأثيرات الجينية والبيئية، وهذه الدراسة الجديدة تجمع بين الاثنين معًا.

ومع ذلك، فهذا جزء فقط من القصة لأن ليس كل طفل يعاني من اضطراب النمو العصبي يعاني من مشاكل في التخلص من مادة BPA، لذلك هناك عوامل أخرى تلعب دورًا أيضًا.

ويستمر العمل لتحديد كيفية سيطرة ASD وADHD على الجسم، سواء كان ذلك في الرحم قبل الولادة على سبيل المثال، أو في وقت لاحق من الحياة، إذ إن البيانات ليست كافية لإظهار ما إذا كان التعرض لـ BPA يسبب أيا من الاضطرابين.

وكتب الباحثون: "هناك مجموعة واسعة من الأدلة الوبائية على وجود علاقة بين اضطرابات النمو العصبي والملوثات البيئية مثل الملدنات".

واختتموا: "لا يُعرف مدى أهمية اضطراب النمو العصبي الناجم عن الملدنات في حدوث هذه الاضطرابات بشكل عام، ولكن يجب أن يمثل نسبة كبيرة وإلا لم يكن من السهل اكتشافها في دراسة استقلابية متوسطة الحجم مثل هذه الدراسة".

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