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كاظم الساهر: هذا سر احترامي للنساء

10/9/2023 2:32:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفصح "القيصر" كاظم الساهر عن تفاصيل جديدة حول ألبومه الغنائي المقبل الذي من المتوقع أن يصدر قبل نهاية هذا العام.

شدد الساهر على أن أول أغنية في الألبوم سيتم طرحها بعد تصويرها على طريقة فيديو كليب، وهذه الأغنية تحمل عنوان "يا وفية"، وقد كتب كلماتها الشاعر الراحل كريم العراقي، نقلا عن موقع العين الإخبارية.



وأدلى القيصر بتلك التصريحات أثناء مشاركته في لقاء تلفزيوني عبر قناة "دي دبليو عربية" الألمانية، حيث قدَّم نبذة من كلمات أغنية "يا وفية"، والتي تعبِّر عن الحب والوفاء، وهذه هي الكلمات: "الله يعلم يا وفية.. كم ضاقت الدنيا عليّا.. لمّا أضعتك من يديّ.. عمري أعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني.. الله يعلم الله يعلم يا وفية".

وتحدث كاظم الساهر عن دور المرأة في أغانيه وأعماله الفنية، حيث أكد أن المرأة هي بطلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأشار إلى أن المرأة في المجتمع العربي أصبح لها دور كبير في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والعلمية وغيرها.

وكشف كاظم الساهر عن قصة أغنية "المستبدة" التي أطلقها في عام 2000 كجزء من ألبومه "الحب المستحيل"، وأوضح أنه اعترض على كلمات الأغنية التي كتبها كريم العراقي بسبب ما اعتبره "قسوة كلماتها" تجاه المرأة، وطلب من الشاعر تغيير الكلمات إلى "المستبد"، وقام بذلك، ومع ذلك، تم طرح الأغنية في النهاية بالشكل الذي كُتبت به.

وشارك كاظم الساهر تفاصيل من طفولته وكيف كانت والدته تشجعه على الغناء والدفاع عن حقوق المرأة، وأوضح أنه عاش طفولة صعبة حيث لم يكن هناك مُبرد هواء في منزلهم، وذلك على الرغم من درجات الحرارة العالية التي تصل إلى 50 درجة مئوية.
أخيرًا، أشار كاظم الساهر إلى أنه عبر عن رأيه في دور المرأة في المجتمع بأنها "كل المجتمع وليس نصف المجتمع"، وأكد أن المرأة لها دور مهم في بناء المجتمع وتقدمه، ووصف الرجال بأنهم "عبارة عن فوضى ونسبة كبيرة منهم غير منظمين".

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