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سفارة البرازيل تحتفي بيوم الاستقلال

10/9/2023 2:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقامت سفارة البرازيل في عمان حفلا موسيقيا يندرج ضمن احتفالات البلاد بيوم الاستقلال، كجزء من الاحتفالات بيوم استقلال البرازيل.
وقدمت السفارة البرازيلية في عمان خلال حفل الاستقلال، الذي أقيم في المقر الرسمي لسفير البرازيل في عمان تكريما للملحنين البرازيليين، من الموسيقى الكلاسيكية إلى الموسيقى المعاصرة.
وقدم الحفل، الذي أشرف علبه سفير البرازيل لدى المملكة، مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو، كل من الفنانين، المايسترو ماركو موروني لعزف البيانو، اولسوبرانو: زينة برهوم وإيزابيل جويا.
وتمت اقامة الحفل الموسيقي على شرف الملحنين البرازيليين؛ من الموسيقى الكلاسيكية إلى الموسيقى المعاصرة.
وعلى الرغم من ترسيخ أنفسهم كمؤلفين للموسيقى "الشعبية"، فقد استفاد عدد من الملحنين البرازيليين بشكل كبير من معرفتهم الموسيقية الكلاسيكية القوية في أعمالهم. ولعل أكبر مثال على ذلك هو أنطونيو كارلوس جوبيم، الذي "كان لفيلا لوبوس وديبوسي تأثير عميق في رأسي"، على حد تعبيره.
الحدود بين الكلاسيكي والشعبي، بين الكلاسيكي والمعاصر ليست واضحة دائمًا في الموسيقى البرازيلية. إن تأثير المؤلفين الكلاسيكيين على الملحنين المعاصرين يكون دائمًا.
وتم استكشاف مسامية الحدود في حفل أمس، من خلال عرض اليوم المايسترو ماركو موروني والسوبرانو زينة برهوم وإيزابيل جويا، استنادًا إلى مؤلفات برازيلية حصرية، بدءًا من كارلوس جوميز وألبرتو نيبوموسينو وهيتور فيلا لوبوس إلى فينيسيوس دي مورايس. ولويز بونفا وأنطونيو كارلوس جوبيم، ومن وتر إلى وتر، من الكلاسيكية إلى المعاصرة.

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