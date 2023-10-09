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ما تداعيات أدوية إنقاص الوزن الشهيرة الخطيرة على الجهاز الهضمي؟

10/9/2023 2:32:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت دراسة جديدة إلى أن أدوية إنقاص الوز الشائعة، مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي" قد تزيد من خطر الإصابة بمشاكل خطيرة في الجهاز الهضمي مثل شلل المعدة، والتهاب البنكرياس، وانسداد الأمعاء، مقارنة بأولئك الذين يتلقون أنواعًا أخرى من أدوية إنقاص الوزن.

ووجدت الدراسة أنّ مخاطر حدوث هذه الأحداث للمرضى الأفراد تبدو نادرة، على سبيل المثال، تم تشخيص إصابة حوالي 1٪ من الأشخاص الذين استخدموا عقار "أوزمبيك" بشلل المعدة.

لكن الطلب على هذه الأدوية شهد ارتفاعا كبيرا، إذ يستخدمها عشرات الملايين الآن في جميع أنحاء العالم. ولفت الباحثون إلى أن المخاطر النادرة مثل هذه حتى قد تؤدي إلى مئات الآلاف من حالات الإصابة الجديدة.

ولاحظ مؤلفو الدراسة أيضًا أن هذه المشاكل ليست طفيفة. على سبيل المثال، يمكن أن يشكل انسداد الأمعاء حالة طبية طارئة، وفقا لما جاء في موقع سي ان ان بالعربية.

وتحذر المعلومات المرفقة بعقار" ويغوفي" من مجموعة من الآثار الجانبية الخطيرة بما في ذلك التهاب البنكرياس، ومشاكل المرارة، وانسداد الأمعاء، ومشاكل الكلى، وردود الفعل التحسسية الخطيرة، وزيادة معدل ضربات القلب، والأفكار الانتحارية، والتغيرات في الرؤية.

وأضيف أخيرًا تحذير بشأن حالة الأمعاء المسدودة إلى ملصق التحذير الخاص بعقار "أوزمبيك".

بالنسبة للدراسة، التي نُشرت كرسالة بحثية في الدورية الطبية JAMA، قام الباحثون في جامعة كولومبيا البريطانية بفحص عينة عشوائية تضم أكثر من 16 مليون طلب تأمين من قاعدة بيانات الأدوية الموصوفة التي تغطي حوالي 93٪ من جميع الوصفات الطبية للمرضى خارج المستشفيات في الولايات المتحدة.

وتم تقديم الطلبات بين عامي 2006 و2020.

وقد بحثوا عن المرضى الذين وصف لهم عقاران من طريق الحقن، "سيماغلوتايد" و"ليراغلوتيد". وينتميا إلى فئة تسمى ناهضات GLP-1 ويعملان على إبطاء مرور الطعام عبر المعدة.

يمكن أن تساعد الأشخاص المصابين بداء السكري على التحكم بنسبة السكر في الدم، وتؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير لدى الأشخاص المصابين بداء السكري أو غير المصابين به.

وفي عام 2021، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار "سيماغلوتايد" للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ولا يعانون من مرض السكري والذين يحتاجون فقط إلى إنقاص الوزن. ويتم بيعه تحت الاسم التجاري "أوزمبيك" عند وصفه لمرض السكري و"ويغوفي" عند وصفه لفقدان الوزن.

أما عن عقار "ليراغلوتيد"، فقد حصل على موافقة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كعقار لإنقاص الوزن منذ عام 2014. وعندما يتم وصفه لمرض السكري، فإنه يُسمى "فيكتوزا"، وعندما يوصف لإدارة الوزن، فإنه يسمى "ساكسيندا".

لكن حتى قبل أن تصل الأدوية رسميًا إلى الأسواق كأدوية إنقاص الوزن، لاحظ الأطباء فوائدها وبدأوا بوصفها للمرضى الذين يحتاجون إلى التخلص من الوزن الزائد.

وعلى مدار السنوات التي تمت مراجعتها، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين استخدموا عقار "أوزمبيك" و"ساكسيندا" كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل خطيرة في المعدة والأمعاء مقارنة بأولئك الذين تلقوا عقار "كونتراف"، وهو نوع مختلف من الأدوية لإنقاص الوزن.

كان هناك معدل 1% تقريبًا من حالات شلل المعدة الجديدة في المجموعة التي استخدمت عقار "أوزمبيك" وحوالي 0.7% من حالات شلل المعدة في المجموعة التي استخدمت عقار "ساكسيندا"، مقارنة بحوالي 0.3% من حالات شلل المعدة في المجموعة التي تلقت عقار "كونتراف".

ومن الناحية النسبية، يعني ذلك أن الأشخاص الذين استخدموا العقارات المحقونة كانوا أكثر عرضة للإصابة بشلل المعدة بثلاثة أضعاف مقارنة بأولئك الذين تلقوا عقار "كونتراف"، الذي يباع على شكل أقراص.

لم يتم ملاحظة أي حالة انسداد في الأمعاء لدى المجموعة التي استخدمت "أوزمبيك"، لكن الدراسة وجدت حدوثًا بنسبة 0.8٪ لدى الأشخاص الذين استخدموا "ساكسيندا"، مقارنة بنسبة حدوث 0.17٪ لدى الأشخاص الذين تلقوا عقار "كونتراف". وهذا يعني أن انسداد الأمعاء كان أكثر احتمالا بأربعة أضعاف لدى الأشخاص الذين استخدموا الأدوية المحقونة مقارنة بمن تلقوا عقار "كونتراف".

وبالنسبة لالتهاب البنكرياس، كان هناك خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس بنسبة 0.5% لدى الأشخاص الذين استخدموا "أوزمبيك"، وبنسبة 0.8% لدى الأشخاص الذين استخدموا "ساكسيندا"، وبنسبة حدوث 0.01% لدى الأشخاص الذين تلقوا عقار "كونتراف"، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من تسعة أضعاف.

ونظر الباحثون أيضًا في خطر تشخيص المرضى بأمراض الصفراوية، وهي مجموعة من المشاكل التي تؤثر على المرارة والقنوات الصفراوية، لكن لم تكن هناك اختلافات كبيرة بين المجموعتين.

في المجموعة التي تضم نحو 600 مريض ممن استخدموا عقار "أوزيمبيك"، سُجّلت أربع حالات من شلل المعدة، وحالتان من التهاب البنكرياس، وعدم وجود انسداد في الأمعاء، وخمسة أصيبوا بمرض الصفراوي.

وفي المجموعة المكونة من حوالي 4400 شخص الذين استخدموا عقار "ساكسيندا"، كان هناك 66 حالة شلل في المعدة، و73 حالة انسداد في الأمعاء، و71 حالة التهاب البنكرياس، و162 حالة مرض صفراوي.

على النقيض من ذلك، في المجموعة المكونة من حوالي 650 شخصًا ممن تلقوا عقار "كونتراف"، سُجلت ثلاث حالات من شلل المعدة، وحالتا انسداد في الأمعاء، وحالة واحدة من التهاب البنكرياس، و16 حالة من أمراض القنوات الصفراوية.

ورغم ذلك، الدراسة يمكنها إظهار مجرد صلة ولا يمكنها إثبات أن تلك الأدوية تسببت في الحالات التي تم تشخيصها لدى المرضى.

في غضون ذلك، يأمل الباحثون أن تفكر الهيئات التنظيمية وصانعي الأدوية بتحديث الملصقات التحذيرية لمنتجاتهم التي لا تتضمن حاليًا خطر الإصابة بالتهاب المعدة.

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