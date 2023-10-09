ارسيف يُطلق نتائج تقريره لعام 2023 حول الإنتاج العلمي العربي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلق معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلاّت العلميّة العربيّة "ارسيف Arcif " نتائج تقريره السنوي الثامن لعام 2023.
هذا وقد أُعلنت نتائج تقرير معامل التأثير "ارسيف"- وهو أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة"- في لقاء عُقد عبر تقنية "زووم"، شارك فيه مجموعة واسعة من الباحثين والأكاديميين، ورؤساء وأعضاء هيئات تحرير مجلّات علميّة، وصُناع قرار وواضعي سياسات في مجال البحث والنشر العلمي وغيرهم من مختلف الدول العربية والأجنبية.
وقال رئيس مبادرة معامل التأثير "ارسيف" أ.د. سامي الخزندار في كلمة دشّن بها تقرير 2023، " أنّ نتائج "ارسيف" تعكس تطوراً ملحوظاً في حجم وجودة الإنتاج والنشر العلمي العربي".
وعرض أ.د الخزندار، خلال الّلقاء، أبرز نتائج تقرير معامل "ارسيف" لعام 2023، والذي ضمّ 1155 مجلة علميّة وبحثيّة، استطاعت النجاح في تحقيق معايير الاعتماد لمعامل التأثير "ارسيف"، وصادرة من 19 دولة عربية، ومن 8 دول أجنبية وهي: بريطانيا، وتركيا، وأمريكا، وماليزيا، وبلجيكا، وباكستان، والهند، وهولندا، تصدر فيها مجلّات علميّة باللغة العربيّة.
وفحصت الفرق العلمية لمعامل "ارسيف ARCIF" بيانات ما يقارب عن 5000 عنوان مجلة عربيّة، علميّة وبحثيّة، في مختلف التخصصات، وتصدر عما يقارب 1500 هيئة علميّة وبحثيّة موزعة في 19 دولة عربية و 8 دول أجنبية، ناهيك عن مراجعة بيانات ونتائج لـ 271,680 مؤلفاً عربياً، في 731,000 مقالة علميّة، وخلصت الفرق العلمية إلى أنّ 64,800 مؤلف عربي جرى الاستشهاد بإنتاجهم العلمي والأكاديمي.
وبين د. الخزندار خلال عرضه لنتائج التقرير أنّ " البحث والنشر العلمي هو الّلبنة الأولى لصناعة المستقبل العلمي العربي ونهضته العلمية، وضرورة لإ نتاج المعرفة والتكنولوجيا بدلاً من الاعتماد على استيرادها" مؤكداً على ضرورة دعم " الجهود والثّقة بالعقل وبقدرات الباحثين العرب العلمية.
ومن الجدير بالذكر أنّ معامل التأثير "ارسيف" يستخدم 32 معياراً في تقييم المجلات العلمية والبحثية العربية، وهي المعايير ذاتها المتبعة عالمياً.
وعلى صعيد النتائج أظهر تقرير "ارسيف 2023" أنّ الجزائر، وللسنة الثالثة على التوالي، نالت الحصة الأكبر من المجلّات المعتمدة، التي نجحت في معايير تقييم معامل "ارسيف"، بـ 445 مجلة، تلتها مصر بـ 283 مجلة، فالعراق ثالثاً بـ 155 مجلة، وفيما جاءت السعودية بالمرتبة الرابعة بـ 63 مجلة، وحلّ الأردن خامساً بـ 32 مجلة.
كما تفردت دولة قطر بالمرتبة الأولى عربياً على صعيد نتائج معامل التأثير" ارسيف" العام، لجميع مجلّات التقرير والبالغة 1115 مجلة علمية ولجميع التخصصات، من خلال مجلة "دراسات المعلومات والتكنولوجيا" والصادرة عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، ثم تلتها مصر في المرتبة الثانية، ثم السعودية، وفلسطين ضمن المراتب العشر الأولى.
ومن جهة مؤشر عدد المؤلّفين المستشهد بهم، حلّت الجزائر أولاً بـ 15770 مؤلّفاً، أعقبتها العراق بـ 14178مؤلّفاً، ثم مصر بـ 10330 مؤلّفاً، والسعودية بـ 6283 مؤلفاً، وأخيراً الأردن بـ 4204 مؤلفاً، ولوحظ زيادة تجاوزت الثلث في أعداد المؤلفين المُستشهد بهم لدى هذه الدول مقارنة بتقرير العام الماضي.
قطاعياً، تصدرت الجزائر في مجال الآداب والعلوم الإنسانية (متداخلة التخصصات) الذي يضم 251 مجلة وذلك بـ "مجلة التمكين الاجتماعي"، جامعة عمار ثليجي الأغواط، وجاءت ثانياً السعودية بـ"مجلة الشمال للعلوم الإنسانية"، جامعة الحدود الشمالية، وحققت السعودية أيضاً المرتبة الثالثة، ثم فلسطين والإمارات العربية المتحدة، في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي.
وفي مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، الذي يضم 166 مجلة، تصدرت الكويت في المرتبة الأولى من خلال "مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية"، المعهد العربي للتخطيط، لتأتي فلسطين ثانياً، بـ"مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية"، الجامعة الإسلامية، والإمارات في المرتبة الثالثة، والجزائر في المرتبة الرابعة، والأردن في المرتبة الخامسة.
وصعدت مجلة "دراسات في الخدمة الاجتماعية"، جامعة حلوان، في مصر إلى المرتبة الأولى في مجال العلوم الاجتماعية (متداخلة التخصصات)، الذي يضم 141مجلة، تلتها الجزائر بـ "مجلة التمكين الاجتماعي"، في المرتبة الثانية وأضافت مصر أيضاً المرتبة الثالثة والخامسة، ثم السعودية في المرتبة الخامسة.
وفي مجال العلوم التربوية، الذي يضم 126 مجلة، حافظت مصر على المرتبة الأولى بين الدّول من خلال "المجلة المجلة المصرية للتربية العلمية"، وكذلك حصلت على المرتبة الثانية والرابعة والخامسة، بينما المرتبة الثالثة كانت لـ فلسطين.
أما في مجال القانون، الذي يضم 105 مجلة، حصلت الإمارات على المرتبة الأولى بـ"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية"، فيما حققت الجزائر المرتبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.
كما حصلت السّعودية على المرتبة الأولى بمجال الدراسات الإسلامية، الذي يضم 91 مجلة، بـ "مجلة الجمعية الفقهية السعودية"، الجمعية الفقهية السعودية، وفي المرتبة الثانية دولة قطر بمجلة "كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، دار نشر جامعة قطر، ثمّ الإمارات، والأردن والعراق، في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.
وتصدرت الجزائر في المرتبة الأولى والثانية والثالثة في مجال العلوم السياسية، والذي يضم 68 مجلة، وحصلت على المرتبة الأولى بمجلة "مدارات سياسية"، مركز المدار المعرفي للأبحاث والدراسات، ثمّ مصر في المرتبة الرابعة، بمجلة "كلية الاقتصاد والعلوم السياسية"، جامعة القاهرة
أيضاً تصدرت الجزائر في المرتبة الأولى والثالثة في مجال العلوم الرياضية والتربية البدنية، الذي يضم 38 مجلة، وحققت المرتبة الأولى بمجلة "التحدي"، جامعة العربي بن مهيدي، بينما حصلت مصر على المرتبة الثانية والرابعة والخامسة.
وحصدت مصر المراتب الأولى والثانية والرابعة والخامسة في مجال الإعلام والاتصال، الذي يضم 25 مجلة، وحققت مجلة "بحوث العلاقات العامة الشرق الأوسط" الجمعية المصرية للعلاقات العامة، المرتبة الأولى للمرة الثالثة على التوالي، بينما حققت ليبيا المرتبة الرابعة.
وفي مجال العلوم الزراعية، الذي يضم 24 مجلة، حصلت مصر على المرتبة الأولى والثانية، والمجلة التي حققت المرتبة الأولى هي "المجلة العلمية للعلوم الزراعية"، جامعة بني سويف، والمرتبة الثالثة الأردن ثم العراق.
وتصدرت مصر المرتبة الأولى والثانية في مجال علم المكتبات والمعلومات الذي يضم 17 مجلة، بـ "المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات، جامعة القاهرة، والثالثة كانت من نصيب الأردن بـ "المجلة الأردنية للمكتبات والمعلومات"، جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية.
وحصلت ليبيا من خلال مجلة "كلية الفنون والإعلام"، جامعة مصراتة، على المرتبة الأولى في مجال الفنون والذي يضم 16 مجلة، تلتها في المرتبة الثانية والثالثة مصر.
ومن الجدير بالذكر، أنّ معامل التأثير "ارسيف"يخضع لتوجيه "مجلس الإشراف والتنسيق" الذي يتكون من ممثلي لعدّة جهات عربية ودولية، هي: (مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا /الإسكوا، قاعدة بيانات "معرفة"). بالإضافة إلى لجنة علميّة من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدّة دول عربية. وبريطانيا
ويُعتبـر معامـل "ارسيف"، الذي بُدء العمـل علـى تأسيسه في ديسـمبر 2013، ويصدر تقاريره سنوياً، أداة منهجية لقياس الأهمية النسبية للأبحاث والمجلات العلمية ومقارنتها في مجال حقلها المعرفي وحجم تأثيرها العلمي، ويستخرج وفـق معادلات معيارية صارمة تستند لمقاييس عالمية.
ويوفر معامل " ارسيف" البيانـات عبر أشكال وتقارير متنوعة مثل تقارير الدول، والمؤسسات، والباحثين، والتخصصات، وغيرها، عبر "منصة رقمية متطورة"، تتيح الاطلاع على العديد من المؤشرات والتقارير الخاصـة بهذه البيانات، وذلك على الموقع الإلكتروني
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