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ارسيف يُطلق نتائج تقريره لعام 2023 حول الإنتاج العلمي العربي

10/9/2023 2:32:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلق معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلاّت العلميّة العربيّة "ارسيف Arcif " نتائج تقريره السنوي الثامن لعام 2023.

هذا وقد أُعلنت نتائج تقرير معامل التأثير "ارسيف"- وهو أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة"- في لقاء عُقد عبر تقنية "زووم"، شارك فيه مجموعة واسعة من الباحثين والأكاديميين، ورؤساء وأعضاء هيئات تحرير مجلّات علميّة، وصُناع قرار وواضعي سياسات في مجال البحث والنشر العلمي وغيرهم من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وقال رئيس مبادرة معامل التأثير "ارسيف" أ.د. سامي الخزندار في كلمة دشّن بها تقرير 2023، " أنّ نتائج "ارسيف" تعكس تطوراً ملحوظاً في حجم وجودة الإنتاج والنشر العلمي العربي".

وعرض أ.د الخزندار، خلال الّلقاء، أبرز نتائج تقرير معامل "ارسيف" لعام 2023، والذي ضمّ 1155 مجلة علميّة وبحثيّة، استطاعت النجاح في تحقيق معايير الاعتماد لمعامل التأثير "ارسيف"، وصادرة من 19 دولة عربية، ومن 8 دول أجنبية وهي: بريطانيا، وتركيا، وأمريكا، وماليزيا، وبلجيكا، وباكستان، والهند، وهولندا، تصدر فيها مجلّات علميّة باللغة العربيّة.

وفحصت الفرق العلمية لمعامل "ارسيف ARCIF" بيانات ما يقارب عن 5000 عنوان مجلة عربيّة، علميّة وبحثيّة، في مختلف التخصصات، وتصدر عما يقارب 1500 هيئة علميّة وبحثيّة موزعة في 19 دولة عربية و 8 دول أجنبية، ناهيك عن مراجعة بيانات ونتائج لـ 271,680 مؤلفاً عربياً، في 731,000 مقالة علميّة، وخلصت الفرق العلمية إلى أنّ 64,800 مؤلف عربي جرى الاستشهاد بإنتاجهم العلمي والأكاديمي.

وبين د. الخزندار خلال عرضه لنتائج التقرير أنّ " البحث والنشر العلمي هو الّلبنة الأولى لصناعة المستقبل العلمي العربي ونهضته العلمية، وضرورة لإ نتاج المعرفة والتكنولوجيا بدلاً من الاعتماد على استيرادها" مؤكداً على ضرورة دعم " الجهود والثّقة بالعقل وبقدرات الباحثين العرب العلمية.

ومن الجدير بالذكر أنّ معامل التأثير "ارسيف" يستخدم 32 معياراً في تقييم المجلات العلمية والبحثية العربية، وهي المعايير ذاتها المتبعة عالمياً.

وعلى صعيد النتائج أظهر تقرير "ارسيف 2023" أنّ الجزائر، وللسنة الثالثة على التوالي، نالت الحصة الأكبر من المجلّات المعتمدة، التي نجحت في معايير تقييم معامل "ارسيف"، بـ 445 مجلة، تلتها مصر بـ 283 مجلة، فالعراق ثالثاً بـ 155 مجلة، وفيما جاءت السعودية بالمرتبة الرابعة بـ 63 مجلة، وحلّ الأردن خامساً بـ 32 مجلة.


كما تفردت دولة قطر بالمرتبة الأولى عربياً على صعيد نتائج معامل التأثير" ارسيف" العام، لجميع مجلّات التقرير والبالغة 1115 مجلة علمية ولجميع التخصصات، من خلال مجلة "دراسات المعلومات والتكنولوجيا" والصادرة عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، ثم تلتها مصر في المرتبة الثانية، ثم السعودية، وفلسطين ضمن المراتب العشر الأولى.


ومن جهة مؤشر عدد المؤلّفين المستشهد بهم، حلّت الجزائر أولاً بـ 15770 مؤلّفاً، أعقبتها العراق بـ 14178مؤلّفاً، ثم مصر بـ 10330 مؤلّفاً، والسعودية بـ 6283 مؤلفاً، وأخيراً الأردن بـ 4204 مؤلفاً، ولوحظ زيادة تجاوزت الثلث في أعداد المؤلفين المُستشهد بهم لدى هذه الدول مقارنة بتقرير العام الماضي.

قطاعياً، تصدرت الجزائر في مجال الآداب والعلوم الإنسانية (متداخلة التخصصات) الذي يضم 251 مجلة وذلك بـ "مجلة التمكين الاجتماعي"، جامعة عمار ثليجي الأغواط، وجاءت ثانياً السعودية بـ"مجلة الشمال للعلوم الإنسانية"، جامعة الحدود الشمالية، وحققت السعودية أيضاً المرتبة الثالثة، ثم فلسطين والإمارات العربية المتحدة، في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي.

وفي مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، الذي يضم 166 مجلة، تصدرت الكويت في المرتبة الأولى من خلال "مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية"، المعهد العربي للتخطيط، لتأتي فلسطين ثانياً، بـ"مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية"، الجامعة الإسلامية، والإمارات في المرتبة الثالثة، والجزائر في المرتبة الرابعة، والأردن في المرتبة الخامسة.

وصعدت مجلة "دراسات في الخدمة الاجتماعية"، جامعة حلوان، في مصر إلى المرتبة الأولى في مجال العلوم الاجتماعية (متداخلة التخصصات)، الذي يضم 141مجلة، تلتها الجزائر بـ "مجلة التمكين الاجتماعي"، في المرتبة الثانية وأضافت مصر أيضاً المرتبة الثالثة والخامسة، ثم السعودية في المرتبة الخامسة.

وفي مجال العلوم التربوية، الذي يضم 126 مجلة، حافظت مصر على المرتبة الأولى بين الدّول من خلال "المجلة المجلة المصرية للتربية العلمية"، وكذلك حصلت على المرتبة الثانية والرابعة والخامسة، بينما المرتبة الثالثة كانت لـ فلسطين.

أما في مجال القانون، الذي يضم 105 مجلة، حصلت الإمارات على المرتبة الأولى بـ"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية"، فيما حققت الجزائر المرتبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

كما حصلت السّعودية على المرتبة الأولى بمجال الدراسات الإسلامية، الذي يضم 91 مجلة، بـ "مجلة الجمعية الفقهية السعودية"، الجمعية الفقهية السعودية، وفي المرتبة الثانية دولة قطر بمجلة "كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، دار نشر جامعة قطر، ثمّ الإمارات، والأردن والعراق، في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.

وتصدرت الجزائر في المرتبة الأولى والثانية والثالثة في مجال العلوم السياسية، والذي يضم 68 مجلة، وحصلت على المرتبة الأولى بمجلة "مدارات سياسية"، مركز المدار المعرفي للأبحاث والدراسات، ثمّ مصر في المرتبة الرابعة، بمجلة "كلية الاقتصاد والعلوم السياسية"، جامعة القاهرة

أيضاً تصدرت الجزائر في المرتبة الأولى والثالثة في مجال العلوم الرياضية والتربية البدنية، الذي يضم 38 مجلة، وحققت المرتبة الأولى بمجلة "التحدي"، جامعة العربي بن مهيدي، بينما حصلت مصر على المرتبة الثانية والرابعة والخامسة.

وحصدت مصر المراتب الأولى والثانية والرابعة والخامسة في مجال الإعلام والاتصال، الذي يضم 25 مجلة، وحققت مجلة "بحوث العلاقات العامة الشرق الأوسط" الجمعية المصرية للعلاقات العامة، المرتبة الأولى للمرة الثالثة على التوالي، بينما حققت ليبيا المرتبة الرابعة.

وفي مجال العلوم الزراعية، الذي يضم 24 مجلة، حصلت مصر على المرتبة الأولى والثانية، والمجلة التي حققت المرتبة الأولى هي "المجلة العلمية للعلوم الزراعية"، جامعة بني سويف، والمرتبة الثالثة الأردن ثم العراق.

وتصدرت مصر المرتبة الأولى والثانية في مجال علم المكتبات والمعلومات الذي يضم 17 مجلة، بـ "المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات، جامعة القاهرة، والثالثة كانت من نصيب الأردن بـ "المجلة الأردنية للمكتبات والمعلومات"، جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية.

وحصلت ليبيا من خلال مجلة "كلية الفنون والإعلام"، جامعة مصراتة، على المرتبة الأولى في مجال الفنون والذي يضم 16 مجلة، تلتها في المرتبة الثانية والثالثة مصر.

ومن الجدير بالذكر، أنّ معامل التأثير "ارسيف"يخضع لتوجيه "مجلس الإشراف والتنسيق" الذي يتكون من ممثلي لعدّة جهات عربية ودولية، هي: (مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا /الإسكوا، قاعدة بيانات "معرفة"). بالإضافة إلى لجنة علميّة من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدّة دول عربية. وبريطانيا

ويُعتبـر معامـل "ارسيف"، الذي بُدء العمـل علـى تأسيسه في ديسـمبر 2013، ويصدر تقاريره سنوياً، أداة منهجية لقياس الأهمية النسبية للأبحاث والمجلات العلمية ومقارنتها في مجال حقلها المعرفي وحجم تأثيرها العلمي، ويستخرج وفـق معادلات معيارية صارمة تستند لمقاييس عالمية.

ويوفر معامل " ارسيف" البيانـات عبر أشكال وتقارير متنوعة مثل تقارير الدول، والمؤسسات، والباحثين، والتخصصات، وغيرها، عبر "منصة رقمية متطورة"، تتيح الاطلاع على العديد من المؤشرات والتقارير الخاصـة بهذه البيانات، وذلك على الموقع الإلكتروني

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