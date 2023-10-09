افتتاح معرض التيار الخفي للفنانة التشيلية ريبيكا بوجا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحضور الأميرة وجدان الهاشمي رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة؛ افتتح السفير التشيلي بالأردن "خورخي اليخاندرو تاغلي" معرضا فنيا للفنانة التشيلية "ريبيكا بوجا" بعنوان (التيار الخفي)، في المتحف الوطني.
حضر المعرض العديد من الدبلوماسيين المقيمين بالأردن وعدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني، الذي يضم 24 عملا فنيا بتقنيات الاكريليك على الورق والكولاج، وذلك من خلال أحجام مختلفة، حيث تستلهم الفنانة أعمالها من الطبيعة والطبيعة الصامتة، بأسلوب تجريدي شاعري مبتكر.
والفنانة ريبيكا حصلت على الماجستير في الرسم والتصوير والطباعة من مركز الفنون في شيكاغو/ الولايات المتحدة عام 1994، وأقامت العديد من المعارض الشخصية في كل من (لوس أنجلس وسان فرانسيسكو وشيكاغو وتشيلي).
كما شاركت في العديد من المعارض الجماعية في عدة دول من العالم، وتقتني أعمالها العديد من المؤسسات منها: معهد الفن في بوسطن/ الولايات المتحدة، وكوبا وبولندا وكوريا الجنوبية واسبانيا وتشيلي. ويستمر المعرض إلى 31 تشرين الأول الحالي.
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