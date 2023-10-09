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افتتاح معرض التيار الخفي للفنانة التشيلية ريبيكا بوجا

10/9/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحضور الأميرة وجدان الهاشمي رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة؛ افتتح السفير التشيلي بالأردن "خورخي اليخاندرو تاغلي" معرضا فنيا للفنانة التشيلية "ريبيكا بوجا" بعنوان (التيار الخفي)، في المتحف الوطني.
حضر المعرض العديد من الدبلوماسيين المقيمين بالأردن وعدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني، الذي يضم 24 عملا فنيا بتقنيات الاكريليك على الورق والكولاج، وذلك من خلال أحجام مختلفة، حيث تستلهم الفنانة أعمالها من الطبيعة والطبيعة الصامتة، بأسلوب تجريدي شاعري مبتكر.
والفنانة ريبيكا حصلت على الماجستير في الرسم والتصوير والطباعة من مركز الفنون في شيكاغو/ الولايات المتحدة عام 1994، وأقامت العديد من المعارض الشخصية في كل من (لوس أنجلس وسان فرانسيسكو وشيكاغو وتشيلي).
كما شاركت في العديد من المعارض الجماعية في عدة دول من العالم، وتقتني أعمالها العديد من المؤسسات منها: معهد الفن في بوسطن/ الولايات المتحدة، وكوبا وبولندا وكوريا الجنوبية واسبانيا وتشيلي. ويستمر المعرض إلى 31 تشرين الأول الحالي.

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