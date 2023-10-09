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إيكروم الشارقة يطلق الدورة الثالثة من جائزة التراث الثقافي لليافعين

10/9/2023 2:32:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم- الشارقة)، بِالتَعاون مَع الِّلجان الوَطنية لِليونسكو في المَنطَقَة العَرَبيّة، عن إطلاق الدورة الثالثة من جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين لعام 2024، بعنوان "تراثنا يجمعنا".
تقام هذه المسابقة الإقليمية تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتهدف إلى تَوعِيَة طلاب المدارس واليافعين عَلى أهَمّيَّة الحِفاظ عَلى التُراث الثَقافي في المِنطَقَة العَرَبيَّة، وتشمل أربع فئات رئيسة، هي الفيلم التوعوي، التصوير الفوتوغرافي، الرقص الفولكلوري، والرسم.
وتَهدُفُ هَذِه المُسابَقَة إِلى رفع مستوى الاهتمام بِالتُراث المادّي واللامادّي، والعادات والتَقاليد مِن أَجِل التَّعريف بِها وتَسليط الضَوء عَلَيها لِلأَجيال الناِشئَة، بِهَدَف نَشِر الوَعي عَلى أَهَمِّية دور المحافظة عَلى التُراث ونَقلِه سَليماً إلى الأَجْيال القادِمَة؛ وتَعْريف التَلامِذَة عَلى أَهداف التَنميَة المُستَدامَة، حَيثُ أنَّ الحاجَة لِلتَنميَة المُستَدامَة والنُّهوض الاقتصادي والسياسي تَستَوجِب الحِفاظ عَلى التُراث والثَقافَة، الَّتي هيَ أَساس العَمَلية التَنمَوية المُستَدامَة؛ ونَشِر ثَقافة المُحافَظَة عَلى التُراث مِن خِلال الَفنّ، وحَثّ التَلامِذَة عَلى التَعَرّف والقيام بِزيارات لِلمَواِقع الأَثَريَّة والتاريخيّة، وتَرجَمَة أَفكارَهم حَوْلَ مَفهوم التَنميَة المُستَدامَة وكَيفية تَطبيقه وتَعزيزه مِن خِلالِ الفُنون.
تم إطلاق جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين للمرة الأولى في عام 2020، وحققت على مدى الدورات السابقة حضوراً لافتاً واهتماماً متزايداً، حيث أن الاحتفاء بالتراث الثقافي والتعريف به من خلال الفنون المختلفة له أهمية قصوى في الحفاظ على ثراء وتنوع أي مجتمع. وفي العالم العربي، حيث تحتل التقاليد والعادات مكانة مهمة، ومع زيادة التوجه نحو العولمة والتأثر بالثقافات والمجتمعات الغربية، أصبحت الحاجة ملحة إلى حماية التراث الثقافي والتعريف به على مستوى طلبة المدارس والشباب.
ويمكن فهم التراث الثقافي على أنه مورد موروث من الماضي في جميع أشكاله وجوانبه، سواء كان ملموسا مثل المباني والآثار والكتب والمواقع الأثرية وغيرها، أو غير ملموس كالممارسات واللغات والتقاليد الشفوية والفن الرقمي والرسوم المتحركة والفيديوهات وغيرها.
يتميز التراث بأنه يضمن استمرارية الهوية الحضارية للأمة ويحقق التوازن بين الماضي والحاضر والمستقبل، ومن هنا كانت أهمية الحفاظ على التراث واعتباره مسؤولية مجتمعية، وأولوية لدوره في بناء جيل مرتبط بالجذور والمبادئ.
وحول هذه الجائزة تقول شيرين ساحوري، مديرة مشاريع التنمية والتطوير في إيكروم- الشارقة والمشرفة على المسابقة: "يعد الاحتفاء بالأعمال الإبداعية الشابة، التي تندرج ضمن إطار التعريف بالموروث الثقافي، المادي وغير المادي، وسيلة قوية لتسليط الضوء على هذه الأعمال من جهة وعلى الموروث الثقافي من جهة أخرى. كما أن هذا التكريم يمثل محطة مهمة في مسيرة هؤلاء الشباب الفنية، ووسيلة مهمة لتشجيعهم على مواصلة العمل في المستقبل وتحفيز المواهب الشابة الأخرى للسير على خطاهم والمشاركة في دورات قادمة من المسابقة."
الجدير بالذكر أنه يمكن للطلاب واليافعين من كافة أنحاء الوطن العربي المشاركة بهذه المسابقة وإرسال مشاركاتهم ضمن أربع فئات رئيسة، هي الفيلم التوعوي، التصوير الفوتوغرافي، الرقص الفولكلوري، والرسم، علماً أن الموعد النهائي لاستلام المشاركات هو 31 تموز (يوليو) 2024. وكانت الدورة السابقة من جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين قد شهدت مشاركة واسعة من قبل العديد من الأفراد والمدارس والمؤسسات الثقافية والتعليمية المعنية من المنطقة العربية، وبشكل خاص من لبنان والإمارات العربية المتحدة وليبيا ومصر والأردن.

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