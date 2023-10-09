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مبادرة نون للكتاب تشهر وتناقش رواية معبد الغريب

10/9/2023 2:32:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عقدت مبادرة نون للكتاب، أول من أمس، جلستها الثانية عشرة بالتعاون مع نادي خريجي الجامعات والمعاهد العراقية في مقره باللويبدة، حيث تم إشهار ومناقشة رواية "معبد الغريب" للأسير الفلسطيني رائد شافعي.
وتحدث عبد الوهاب الضلاعين رئيس النادي، عن البطولة والشجاعة والفروسية غير المسبوقة التي جسدها الفلسطيني على أرضه المحتلة وأثبتت فيها أن الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت، موجها التحية للصامدين فوق أرضهم، ومؤكدا التضامن معهم حد التلاحم على طريق تحرير الأرض والإنسان.
بعد ذلك، قرأ الكاتب أسيد الحوتري رسالة وصلت إلى الحفل من الأسير البطل رائد شافعي، تحدث فيها عن روايته وعن دور الكلمة في مقاومة الاحتلال والرسالة الوطنية العالية التي يحملها الأسرى في هذه اللحظات التاريخية.
وقدمت الناقدة شذى فاعور، بعد ذلك، قراءة نقدية تحدثت فيها بشكل وازن عن الرواية ووظيفتها وعن أدب الأسرى، متوقفة عند الثنائيات المتعددة التي حملتها الرواية بين صفحاتها كالمكان والزمان، وعرجت على تعدد السلطات، والأقنعة التي استخدمها الكاتب في السرد، مشيدة بالرواية وكاتبها وبهذا النوع من الأدب المقاوم.
هذا وقدمت الناقدة شادية دعيبس قراءة انطباعية عن الرواية، أشارت فيها إلى دور أدب السجون وأهميته في معركة الوطن والأمة، مطالبة بالاهتمام بهذا النوع من الأدب وتخليصه من الشوائب لنتمكن من تقديم أدب راقٍ يليق بنضالات الأسرى ورسالتهم الإنسانية العالية. وقام عدد من الحضور بمداخلات انطباعية عن الرواية وعن أهميتها ودورها في توثيق تجربة الأسر، والتذكير بهذه المعاناة، ودورها في الاستشفاء من ضغوط السجن والسجان عبر الكتابة.
في ختام الحفل قام رئيس النادي عبد الوهاب الضلاعين بتقديم درع النادي للأسير البطل رائد شافعي تسلّمه نيابة عن أسرة الأسير الكاتب سليم النجار.

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