Monday, 09 October 2023 10:51 GMT

ياسمين الصيرفي توقع كتابها فراش دافئ بالمكتبة الوطنية

10/9/2023 2:31:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بتنظيم من منتدى المستقبل الثقافي، ودار جفرا ناشرون وموزعون، وقعت الكاتبة ياسمين الصيرفي كتابها "فراش دافئ"، الصادر عن دار الخليج للنشر والتوزيع عمان، وذلك في مقر المكتبة الوطنية أول من أمس.
شارك في الحفل الذي أدارته ريم الكيالي، كل من الدكتورة مرام أبو النادي، عنان محروس، مراد سارة، وحضره مدير عام المكتبة د. الدكتور نضال الأحمد العياصرة.
وقالت د. أبو النادي إن الوحدة العضوية لكل قصيدة في الكتاب قد تحققت، فالتزمت الكاتبة بوحدة المشاعر والتصوير الفني وأدت مفرداتها مع صورها الوظيفة الترابطية للفكرة، وحول الوحدة الموضوعية، فإن طول القصائد تعني الفكر الدفاق والخيال سابحة فيه الصور فقد حققت الكاتبة الوحدة الموضوعية فلا تشابكات ولا تداخلات لأفكار ثانوية قد تفسد الفكرة. وأضافت أن العناوين المختارة منتمية إلى جسد كل قصيدة نثرية وتعبر عنه وكأنها مرايا عاكسة للمحتوى تجسده بأقل الدلالات وبكلمات جاذبة.
وبينت أن الكاتبة قد تأثرت بمجالها المهني (الاستشفاء والصحة) في العديد من القصائد، كما استخدمت كل حيثيات الوجود بتفاصيلها الدقيقة بدءاً من الأب والأم الطفل الجنة فكانت الأسلوبية في الكتاب بلغة سلسة غير معقدة ومن حيث الاسترسال فهي أشبه ببوح الإنسان.
وأشارت محروس في إضاءتها إلى أن هنالك الكثير من العاطفة في نصوص الكتاب، وبالمقابل هناك الأكثر من الحزن والموت والتساؤلات المقلقة، وهنالك مقطوعات تؤكد فيها الكاتبة، قوة سلطة الألم، رغم ألق النص، وهذا لا يقلل من قيمته، بل العكس، فالكثير مما في الكتاب يوازي معتقدات قديمة وحديثة عند الكثيرين، فيقولون مثلًا، إنهم رأوا فراشات تتواصل معهم بعد موت عزيز، أو عزوا الأمر لروح غادرت، والفرَاشة أيضًا رمز البعث والقيامة، وفي الأحلام هي رسالة لتغيير المسار، والتحول نحو الأفضل، ملاك حارس، ورمز للحرية والإبداع، ومن الممكن أن تترك الكاتبة إرثًا فكريًا إيجابيًا، يتمثل في عبرة أو نصيحة.
وأضافت أن الكاتبة حالمة، تتجمل بالأمل، وتفكر على ضوء الشموع، لتبتهل إلى ما تفتقد بلهفة وتجيد الكاتبة اللعب على أوتار الحرف من اقتباس وتشبيهات، حروفها كما عنوان إصدارها، يحلّق عاليًا متعطشًا، لشلال من النجاحات.
وبينت أن الكتاب هو إصدار نادر من الإصدارات الكثيرة التي أصبحنا نراها يوميًا بغزارة، في هذا الزمن المُتعِب المتعَب لغويًا، من كل النواحي وخاصة النحوية. وأشاد مراد سارة بالكاتبة والكتاب وبلغته السلسة غير المعقدة كما أثنى على طريقة الكاتبة بالاسترسال واستخدامها للتراكيب والنحو، مبينا أن هذا الكتاب يستحق القراءة.

MENAFN09102023000072011014ID1107215581

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث