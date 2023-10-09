ياسمين الصيرفي توقع كتابها فراش دافئ بالمكتبة الوطنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بتنظيم من منتدى المستقبل الثقافي، ودار جفرا ناشرون وموزعون، وقعت الكاتبة ياسمين الصيرفي كتابها "فراش دافئ"، الصادر عن دار الخليج للنشر والتوزيع عمان، وذلك في مقر المكتبة الوطنية أول من أمس.
شارك في الحفل الذي أدارته ريم الكيالي، كل من الدكتورة مرام أبو النادي، عنان محروس، مراد سارة، وحضره مدير عام المكتبة د. الدكتور نضال الأحمد العياصرة.
وقالت د. أبو النادي إن الوحدة العضوية لكل قصيدة في الكتاب قد تحققت، فالتزمت الكاتبة بوحدة المشاعر والتصوير الفني وأدت مفرداتها مع صورها الوظيفة الترابطية للفكرة، وحول الوحدة الموضوعية، فإن طول القصائد تعني الفكر الدفاق والخيال سابحة فيه الصور فقد حققت الكاتبة الوحدة الموضوعية فلا تشابكات ولا تداخلات لأفكار ثانوية قد تفسد الفكرة. وأضافت أن العناوين المختارة منتمية إلى جسد كل قصيدة نثرية وتعبر عنه وكأنها مرايا عاكسة للمحتوى تجسده بأقل الدلالات وبكلمات جاذبة.
وبينت أن الكاتبة قد تأثرت بمجالها المهني (الاستشفاء والصحة) في العديد من القصائد، كما استخدمت كل حيثيات الوجود بتفاصيلها الدقيقة بدءاً من الأب والأم الطفل الجنة فكانت الأسلوبية في الكتاب بلغة سلسة غير معقدة ومن حيث الاسترسال فهي أشبه ببوح الإنسان.
وأشارت محروس في إضاءتها إلى أن هنالك الكثير من العاطفة في نصوص الكتاب، وبالمقابل هناك الأكثر من الحزن والموت والتساؤلات المقلقة، وهنالك مقطوعات تؤكد فيها الكاتبة، قوة سلطة الألم، رغم ألق النص، وهذا لا يقلل من قيمته، بل العكس، فالكثير مما في الكتاب يوازي معتقدات قديمة وحديثة عند الكثيرين، فيقولون مثلًا، إنهم رأوا فراشات تتواصل معهم بعد موت عزيز، أو عزوا الأمر لروح غادرت، والفرَاشة أيضًا رمز البعث والقيامة، وفي الأحلام هي رسالة لتغيير المسار، والتحول نحو الأفضل، ملاك حارس، ورمز للحرية والإبداع، ومن الممكن أن تترك الكاتبة إرثًا فكريًا إيجابيًا، يتمثل في عبرة أو نصيحة.
وأضافت أن الكاتبة حالمة، تتجمل بالأمل، وتفكر على ضوء الشموع، لتبتهل إلى ما تفتقد بلهفة وتجيد الكاتبة اللعب على أوتار الحرف من اقتباس وتشبيهات، حروفها كما عنوان إصدارها، يحلّق عاليًا متعطشًا، لشلال من النجاحات.
وبينت أن الكتاب هو إصدار نادر من الإصدارات الكثيرة التي أصبحنا نراها يوميًا بغزارة، في هذا الزمن المُتعِب المتعَب لغويًا، من كل النواحي وخاصة النحوية. وأشاد مراد سارة بالكاتبة والكتاب وبلغته السلسة غير المعقدة كما أثنى على طريقة الكاتبة بالاسترسال واستخدامها للتراكيب والنحو، مبينا أن هذا الكتاب يستحق القراءة.
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