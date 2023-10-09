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الخلايا المناعية المسنة.. ودورها في سرطان الرئة

10/9/2023 2:31:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



البلعميات هي إحدى أنواع خلايا الدم البيضاء، وهي جزء من خط الدفاع الأول للجسم ضد العدوى. بالإضافة إلى دورها في قتل الكائنات الدقيقة الضارة، يمكن للبلعميات بدء استجابة الجسم ضد الأورام. على الرغم من ذلك، فالبلعميات -مثل كل الخلايا الأخرى- تتقدم في العمر، وربما تدخل في مرحلة الشيخوخة. قد يرتبط هذا بتقدم عمر الإنسان، أو إصابته بالأمراض، أو بمختلف المشكلات الفسيولوجية.
عندما تصبح البلعميات خلايا مسنة، تتوقف عن التكاثر، إلا أنها لا تموت، ولا يتم التخلص منها دائمًا. لذا تتراكم البلعميات المسنة في بعض الأنسجة وتفرز بعض الجزيئات الضارة. لهذا يطلق على الخلايا المسنة اسم "خلايا الزومبي". وحتى الآن، لم نستطع التوصل إلى سبب تحول الخلايا السليمة إلى خلايا مسنة.
في هذا البحث الجديد والذي نُشر في مجلة Cancer Cell البحثية، اكتشف الباحثون أن الخلايا البلعمية المسنة لا تتراكم فقط في الرئة، بل وتعزز من نمو ورم الرئة.
وضح د. دارِن بيكر أن "البيولوجي المتخصص في الخلايا المسنة في Mayo Clinic وكبير المؤلفين، من الناحية النظرية، لم نتوقع وجود احتمالية لأن تتحول البلعميات لخلايا مسنة تتسبب في نمو الورم. "لذا يقربنا هذا البحث خطوة من فهم كيفية تكون الأورام على المستوى الخلوي".
اكتشف د. بيكر وزملاؤه أن البلعميات المسنة قد تمنع الجهاز المناعي من الاستجابة لمنع النمو الشاذ للخلايا. وبالتالي يؤدي هذا لتكون ورم.
ووضح د. لويس بريتو، الباحث الرئيسي، وزميل أبحاث ما بعد الدكتوراه، وخريج كلية Mayo Clinic للدراسات العليا للعلوم الطبية الحيوية. "استطعنا من خلال التجارب والتحليلات المختلفة أن نفرّق بين البلعميات المسنة وغيرها من البلعميات الطبيعية. ووجدنا أنه إنه استطعنا التخلص من البلعميات المسنة بأساليب جينية أو دوائية، فيمكننا تأخير عملية تكون الورم.
واستنتج الباحثون أن الخلايا محتملة التسرطن تتواصل مع الخلايا المحيطة بها بما في ذلك البلعميات. وتحفز الخلايا محتملة التسرطن البلعميات لتتحول لخلايا مسنة. بعدها، تساهم الخلايا المسنة في تغيير المنطقة المحيطة لتعزيز نمو الورم.
في البداية اعتقد الباحثون أن التخلص من الخلايا المسنة سيؤدي إلى زيادة الأورام الغُدّية في الرئة، وهو نوع الورم الذي كانوا يدرسونه. ولكن أظهرت نتائج التجارب الأولية خلاف ذلك.
وضح د. بريتو "كان الأمر محفِّزًا، فكلما قمنا بتجربة كانت النتائج عكس توقعنا تمامًا." "إن أزلنا مثبطات الأورام المسنة فمن المتوقع أن تزيد نسبة الأورام. ولكن النتائج أظهرت العكس. فبعد إزالة مثبطات الأورام المسنة، قلت نسبة الأورام".
عمل الباحثون مع المؤلف المشارك د. هو لي، الباحث في الطب الفردي في Mayo Clinic، وأجروا تسلسل الحمض الننوي الريبوزي أحادي الخلية في معمله. ساهم هذا البحث في تحديد البلعميات الرئوية كخلية رئيسية تعزز نمو الأورام. والآن، يعتقد الباحثون أن البلعميات تستجيب لإشارات الخلايا محتملة التسرطن مع بدء تكون الورم.
يقول د. بيكر "أعدنا التفكير في فرضياتنا الأولية، فقد تعملنا الكثير عما يمكن أن تفعله الخلايا. بعدها اتضح لنا كيف يمكن للبلعميات المسنة أن تؤثر على الخلايا الأخرى وعلى البيئة وعلى جهاز المناعة".
هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى التفكير جديا بفوائد التبرع بالدم والحجامة في الحد من نمو بعض أنواع السرطان.
الصيدلي إبراهيم علي أبو رمان/ وزارة الصحة

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