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العفاف تحتفل بزفاف 14 عريسا وعروسا في إربد

10/9/2023 2:31:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






في أجواء مفعمة بالفرح والبهجة شارك المئات من أهالي العرسان ووجهاء إربد والمدعوين في حفل الزفاف الجماعي الرابع والثلاثين الذي نظمته جمعية العفاف الخيرية بالتعاون مع جمعية تماسك الأسرة الخيرية في قاعات ارابيلا في مدينة إربد بمشاركة (14) عريسا وعروسا.
وفي بداية الحفل الذي ابتدأ بآيات من القرآن الكريم قال عريف الحفل د.محمد الأسود إن جمعية العفاف الخيرية هي الرائدة في إقامة حفلات الزفاف الجماعية وأنها تساهم في غرس قيمة العفة والإحصان، وإن الأسرة هي لبنة مهمة من لبنات أمن الأردن الاجتماعي وتطوره ونمائه.
وفي موكب بهيج دخل موكب العرسان والعرائس الى قاعة حفل النساء وسط زغاريد النسوة والترحيب بالعرسان حيث التقطت الصور التذكارية. ليغادر العرسان القاعة متوجهين الى قاعة حفل الرجال حيث كان في استقبالهم أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية العفاف الخيرية ورئيس بلدية اربد الكبرى وعدد من وجهاء وأهالي العرسان.
وبمصاحبة فرقة شذى الفنية التي قدمت وصلات إنشادية نالت إعجاب الجميع.
وأقيمت حلقات الدبكة بمشاركة العرسان وذويهم حيث كانت الفرحة الغامرة على وجوه الجميع.
وألقى د. منذر زيتون نائب رئيس جمعية العفاف الخيرية كلمة الجمعية نيابة عن الحاج حمدي الطباع رئيس الجمعية حيث قدم التهنئة للعرسان والعرائس والأهالي بمناسبة هذا الاحتفال الكبير. وأكد استمرار الجمعية في برامجها الهادفة إلى تيسير سبل الزواج وبرامجها التوعوية والتثقيفية.
ثم ألقى د. نبيل الكوفحي رئيس بلدية إربد الكبرى كلمة أهالي مدينة إربد شكر فيها الجهات القائمة على هذا الحفل والداعمين مؤكدا أهمية التعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع لتحقيق الأهداف الكبيرة.
وتحدث د. خالد الشرمان نيابة عن جمعية تماسك الأسرة مثمنا الجهود المبذولة من الجميع لإنجاح الحفل.
وسلم د. منذر زيتون ود. أحمد عبد الكريم مدير العلاقات العامة في البنك الإسلامي الأردني الهدايا والنقوط للعرسان. حيث قدم البنك الإسلامي الأردني مبلغ مائة دينار لكل عريس ومائة دينار لكل عروس.
من جانبه قال مدير جمعية العفاف الخيرية مفيد سرحان إن إقامة هذا الحفل تأتي ضمن أهداف الجمعية في تيسير سبل الزواج، وإن الأعراس الجماعية هي وسيلة عملية لتقليل التكاليف وتبرز الجوانب المشرقة للمجتمع الأردني في تكافله وتعاونه. وقدم الشكر للجهات الداعمة لهذا الحفل والمساهمة في تقديم الهدايا النقدية والعينية وفي مقدمتهم البنك الإسلامي الأردني. كما شكر قاعات أرابيلا لاستضافة الحفل وبلدية اربد على جهودها لإنجاح الحفل.
وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها مجموعة القدس الكشفية والمتطوعون والمتطوعات الذين شاركوا في تنظيم الحفل واستقبال المدعوين والعرسان وخص بالشكر متطوعي جمعية تماسك الأسرة.
وعبرت السيدة شهناز حساسنة عن سعادتها بإقامة هذا الحفل والتعاون وجمعية العفاف الخيرية وبالدعم الكبير الذي قدمه أهالي ومؤسسات مدينة إربد.
ويذكر أن الجمعية تكفلت بجميع تكاليف الحفل إضافة إلى تقديم مجموعة من الهدايا النقدية والعينية للعرسان شملت غرف النوم وجهازات العرائس وأثواب الزفاف وبدلات السهرة وبدلات العرسان وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية متعددة.

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