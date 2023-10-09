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محمد جمال عمرو: الأديب والمعلم يحملان مسؤولية بناء شخصية الطفل العربي

10/9/2023 2:31:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبوحمور






رغم دراسته للهندسة المعمارية، إلا أن عشق الشاعر والكاتب الأردني محمد جمال عمرو لأدب الأطفال والشعر دفعه لهجر دراسته، والانسياق وراء ميوله ورغباته في رفد أدب الأطفال والشعر ورفع سوية ثقافة الطفل العربي.
شغف العمرو بالثقافة والشعر وأدب الأطفال منحه منصبا مهما وزميله القاص منير الهور، ليصبحا أعضاء في مجلس خبراء كرسي "الألكسو" لخدمة الطفولة العربية، وهو تابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ويضم الكرسي في عضويته 20 أديبا وأديبة من الدول العربية، ويتبع لجامعة الدول العربية.
وقد جرى تأسيس مجلس الخبراء مؤخرا برئاسة الزميل الأديب إيهاب القسطاوي، وقد باشر المجلس اجتماعاته ووضع الزملاء المشروعات الطفولية المقترح تنفيذها، والمتوقع أن تكون بشراكات فاعلة مع المؤسسات العامة والخاصة، وسوف يبدأ تنفيذها حال إقرارها والموافقة عليها.
ويعتبر العمرو الملقب بـ "شاعر الطفولة العربية"؛ تمثيله وزميله القاص منير الهور لهذا الموقع، سيكون له مخرجاته المهمة، والتي تتسم بعدالة التوزيع الجغرافي من خلال وصولنا للطفل الأردني في مختلف مناطق المملكة، لتقديم فعاليات ثقافية هادفة بالتعاون مع الشركاء المقترحين كوزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث، آملا أن تتاح له الفرصة للخروج بمشروعات للطفل في مختلف الدول العربية.
وفي ظل انغماس الأجيال الجديدة في الأجهزة اللوحية والتطبيقات التكنولوجية وما خلفه التعليم الإلكتروني من تعلق بتلك الهواتف الذكية، يلفت عمرو إلى أن تنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا أولى من المنع، ونحن إن ألزمنا الطفل بترك تلك الألواح والشاشات فسيتمسك بها أكثر من ذي قبل، لذلك يحسن بنا أن ننظم وقت استخدامه لها، وتقليص هذا الوقت تدريجيا، وتزويده في الوقت ذاته بالبدائل من كتب وقصص جاذبة، وألعاب تربوية هادفة، وتقديم الهدايا التحفيزية له، وما إلى ذلك من حلول تضمن حماية بصره وأعصابه من أضرار تلك الأجهزة.
وحول دور أولياء الأمور والمدارس في تنمية الجانب الثقافي والمعرفي للطفل يشير عمرو، إلى أن الطفل يستمد ثقافته ومعرفته من موارد ثلاثة هي: البيت والمدرسة والأصدقاء، ولعل المسؤولية الكبرى تقع على عاتق أولياء الأمور، حيث يقضي الطفل معهم معظم وقته، ما يتيح لهم أن يكونوا الأكثر تأثيرا في شخصيته، ويبدأ دورهم بأن يكونوا القدوة للطفل في شؤون حياته كافة، وفي الشأن الثقافي على وجه الخصوص، فالطفل حين يرى والده يقرأ كتابا فهو يقلده ويسرع إلى قصة أو مجلة يقرأها، وحين يراه يبحث عن معلومة علمية في موسوعة فهذا يثير فضول الطفل ويدفعه لطرح ما يدور في ذهنه من أسئلة علمية ومعرفية.
أما المدارس، فدورها مكمل لدور أولياء الأمور في تأسيس الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطفل، وتنمية حبه لمطالعة الكتب والمشاركة في الأنشطة المختلفة التي تسهم في بناء شخصية الطفل، ولن يكون ذلك إلا بوجود مربين ومدرسين أكفياء يعملون بمحبة لصقل شخصية الطفل ورعاية موهبته وتوجيه ميوله المعرفية، وفق العمرو.
والحديث عن دور الأصدقاء والأقران في تكوين شخصية الطفل ورسم سلوكه وتوجهاته عموما، فهو أمر يدعو لمزيد من اليقظة والحذر، ذلك أن تأثير الأقران على بعضهم بعضا كبير جدا وقد يفوق تأثير الفئتين: أولياء الأمور والمدرسين، ما يستوجب على الأهل توجيه الطفل للصديق المناسب الذي يُؤمَن جانبه، بحسب عمرو.
وفيما يتعلق بالاهتمام بالثقافة العربية والمحتوى المعرفي الثقافي للطفل، في زمن يعد الأطفال الأكثر تأثرا بالحضارات الأخرى والثقافات الغربية، ينوه عمرو إلى أن ذلك يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ويؤكد ضرورة التنسيق وتنظيم الجهود على مستوى الوطن العربي، وهذا الهدف واحد من مخرجات أنشطة الألكسو، حيث ينفذ ممثلوها أنشطة للأطفال في بلدانهم، يسبقها التنسيق من خلال اجتماعات عمل لممثلي كرسي الألكسو، ما يتيح الوصول إلى منهجية واحدة في تفعيل الاهتمام بثقافة الطفل العربي، ووضع الخطط والسياسات لمواجهة تأثير الحضارات والثقافات الأخرى، التي باتت تتسلل إلى عقول أطفالنا وتخطف أبصارهم بوساطة تلك اللوحات والشاشات والأجهزة الإلكترونية وما تعرضه من مضامين مصحوبة بكل أشكال الجذب لمستخدميها من أطفالنا.
ويقول، "المهمة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة، ننجزها بالتعاون والتكاتف بين الأطراف المعنية بثقافة الطفل وتعليمه وتربيته، وبشراكة فاعلة بين المؤسسات العامة والخاصة"، وصولا إلى مكان آمن يعيش فيه أطفالنا بثقة كبيرة بحاضر أمتهم وماضيها ومستقبلها، مسلحين بالعلم والمعرفة والاعتداد بالنفس.
ويتابع العمرو، بأنه ليس منحازا إلى الأدباء والمعلمين دون مبرر أو سبب، فالأديب والمعلم هما اللذان يحملان مسؤولية بناء شخصية الطفل العربي من جوانبها كافة، وهما القدوة للطفل في مدرسته وفي مشواره الثقافي والعلمي والفكري خارج أسوار المدرسة، والاهتمام بهما ودعمهما من أهم مدخلات بناء شخصية الطفل العربي، فالمعلم بما يبذله من جهد وما يقدمه من عطاء داخل أسوار المدرسة إنما يشكل عقل الطفل ويضبط أفكاره وتفكيره ويضعه على سلم الارتقاء بشخصيته بجوانبها المختلفة، وقد يكون ذلك مثلا من خلال تركيزه على أعلام وشخصيات وطنية وردت سيرتهم في درس من دروس الكتاب، وتحبيب سيرتهم إلى الطفل ليقتدي بهم، ويسعى إلى أن يصبح علما يخدم وطنه بمكونات شخصيته وحصيلة علمه.
والأديب يستطيع بقصيدة يقدمها للطفل أن يشكل وجدانه ويوجه عواطفه وينمي في روحه بذور العطاء والتفوق والإنجاز وحب الوطن وما إلى ذلك من أهداف إن تحققت في ذات الطفل فهي تسهم إسهاما كبيرا بنهوضه وارتقائه سلم المجد والإبداع والتفوق.
ويبرر عمرو انحيازه للأديب والمعلم لا يعني بحال من الأحوال إهمال دور الأسرة ممثلة بالأب والأم، فهما قدوة ملازمة للطفل في معظم وقته، ويستطيعون الإسهام بشكل كبير في بناء وتوجيه شخصية أبنائهم.

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