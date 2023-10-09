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يديعوت أحرنوت: تقديرات بوصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000

10/9/2023 2:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، فجر الاثنين، عن أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين سيصل إلى 1000، وعدد الأسرى إلى أكثر من 150.

وقالت الصحيفة على موقعها الرسمي "التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى سيصل إلى 1000 وعدد المختطفين إلى أكثر من 150"، دون مزيد من التفاصيل.

وفجر الاثنين، قالت القناة (12) الخاصة، إن عدد الجرحى وصل إلى 2315 بينهم 365 في حالة من خطيرة إلى حرجة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن من بين الجرحى 25 في حالة حرجة و340 إصاباتهم خطيرة، و449 وصفت حالتهم بالمتوسطة.

وكانت الحصيلة السابقة للجرحى الإسرائيليين 2100، قبل إعلان ارتفاعها إلى 2315.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بمقتل ما لا يقل عن 700 إسرائيلي خلال المعارك.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 413 بينهم 78 طفلا وإصابة 2300 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية في القطاع منذ صباح السبت.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".-(الأناضول)

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