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الدكتورة البشيتي ضمن أول 2% من علماء العالم للعام الحالي

10/9/2023 2:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حلت نائبة رئيس جامعة جدار الأستاذة الدكتورة إيمان البشيتي ضمن أفضل علماء العالم للعام الثالث على التوالي، حيث تم تصنيفها ضمن أول 2% من علماء العالم للعام الحالي، بحسب قائمة أطلقتها "جامعة ستانفورد" الأميركية العريقة، اعتماداً على قاعدة بيانات سكوبس وبالتعاون مع كبرى دور النشر العالمية "السفير".
وقالت البشيتي التي تحمل درجة الدكتوراة في تخصص الصيدلة السريرية والمداواة، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا التصنيف يصدر سنوياً طبقاً لدراسة يجريها مجموعة من العلماء في الجامعة ويعرف في الوسط الأكاديمي بإسم "تصنيف ستانفورد"، حيث تعتمد الدراسة على المعلومات المتوفرة في قاعدة البيانات "إسكوبس"، ودور النشر العالمية في عالم العلوم، التي تشتمل على مجموعة من المعايير الهامة منها عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية الرصينة والمفهرسة في قواعد البيانات العالمية، عدد الاستشهادات العلمية للأبحاث والباحثين، عدد الاقتباسات لكل ورقة علمية مفهرسة في قواعد البيانات، بالإضافة إلى جودة الأبحاث المنشورة والتي تحل مشاكل مهمة ومتعددة.
واشارت البشيتي الى أنها قد صنفت أيضا من ضمن أفضل العلماء المؤثرين على مستوى العالم، وهي أستاذ فخري في جامعة سدني، وشغلت سابقا منصب عميد كلية الصيدلة لمدة ثمانية أعوام ونائب رئيس ورئيس لجامعة العلوم التطبيقية، لتكون بذلك أول صيدلانية تشغل منصب رئيس جامعة في الأردن.
ومن باب إيمانها بأهمية ترجمة نتائج وتوصيات الأبحاث الى ممارسة فعالة في حقل الصحة، وبعد عدة سنوات من البحث العلمي في مجال تطوير خدمة المراجعة الدوائية في الأردن، أطلقت البشيتي مبادرة بعنوان "خدمة المراجعة الدوائية محلياً"، التي خدمت العديد من المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، كما أضافت الكثير الى دور الصيدلاني السريري في الأردن.
يذكر أن الدكتورة البشيتي تشغل حاليا منصب نائب رئيس جامعة جدارا، ولديها ما يزيد عن 200 بحث في مجلات عالمية مرموقة، وإستشهادات تزيد عن 3500 وهي الأعلى في مجالها وفي الجامعة التي تنتسب اليها، وأكثر من 100 محاضرة وبحث عرضت في مؤتمرات عالمية، ولديها العديد من الجوائز المحلية والدولية لتميزها في البحث العلمي ومنها جائزة "سامية منكو"، للباحثات المتميّزات في الكليات العلميّة والهندسيّة والصحية على مستوى الاردن.
كما حصلت سابقاً على جائزة المدرس المتميز من كلية الصيدلة وجائزة الباحث الشاب في جامعة سدني، وكُرمت كأكثر القيادات النسائية الملهمة في المؤتمر الدولي الثامن لمعامل التأثير العربي ضمن التصنيف العربي للجامعات، وهي ناشطة اجتماعية وعضو في الهيئة الاستشارية والتوجيهية لجمعية عَون الثقافية الوطنية.
(بترا) علا عبيدات

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