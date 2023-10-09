تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية (أسماء)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر وزير الداخلية إجراء التشكيلات الادارية في وزارة الداخلية اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء الموافق 2023/10/10
1. نقل متصرف لواء البادية الشمالية الغربية محمد حمود الدلابيح مساعداً لمحافظ المفرق .
2. نقل متصرف لواء الأغور الجنوبية عاطف بشير البطوش متصرفاً للواء عي / محافظة الكرك .
3. نقل مساعد محافظ العاصمة زياد شتيان القبيلات مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة .
4. نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش نزار نهار الحجايا مساعداً لمحافظ العاصمة .
5. نقل متصرف لواء الرصيفة خلف حمدان بني خالد مساعداً لمحافظ البلقاء .
6. نقل متصرف لواء عي خالد توفيق الجعافره مساعداً لمحافظ الكرك .
7. نقل مساعد محافظ المفرق احمد نايف نصير مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار / مركز الوزارة .
8. نقل مساعد محافظ المفرق وصفي احمد العدوان مساعداً لمحافظ البلقاء .
9. نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام حسن ابراهيم حنيفات منسقاً لشؤون اللاجئين / مركز الوزارة .
10. نقل مساعد محافظ الكرك عمر بدر الحديد متصرفاً للواء الرصيفة / محافظة الرزقاء .
11. نقل مساعد محافظ مادبا صخر محمد المور متصرفاً للواء فقوع / محافظة الكرك .
12. نقل متصرف لواء فقوع وائل عبدالفتاح الشرفاء متصرفاً للواء الأغوار الجنوبية / محافظة الكرك .
13. نقل مساعد محافظ الزرقاء سعود فلاح الحربي متصرفاً للواء البادية الشمالية الغربية / محافظة المفرق .
14. تعيين المتصرف محمد سلطان الرفاعي مساعداً لمحافظة جرش .
15. تعيين المتصرف خالد سليمان كساسبه مساعداً لمحافظ المفرق .
16. تعيين المتصرف ضيف الله محمود السلامين مساعداً لمحافظ معان .
17. نقل مساعد متصرف لواء عين الباشا مدير القضاء رائد عبدالحميد المعايطه مساعداً لمتصرف لواء الجيزة / محافظة العاصمة .
18. نقل مدير قضاء ارحاب محمد الويفي السرحان مديراً لقضاء ام القطين / محافظة المفرق .
19. نقل مدير قضاء بيرين عمر” محمد حلمي” الشريده مساعداً لمدير مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة .
20. نقل مدير قضاء ام الجمال حاكم محمود علاونه مديراً لقضاء برما / محافظة جرش .
21. نقل مدير قضاء عيرا ويرقا احمد محمد العدوان مديراً لقضاء ام الجمال / محافظة المفرق .
22. نقل مدير قضاء الضليل منجد محمد القاضي الى مركز محافظة الزرقاء .
23. نقل مساعد متصرف لواء قصبة اربد مدير القضاء رامي محمد عبيدات مديراً لقضاء حوشا / محافظة المفرق .
24. نقل مساعد متصرف لواء قصبة الزرقاء مدير القضاء كمال خالد عباس مديراً لقضاء الضليل / محافظة الزرقاء .
25. نقل مدير قضاء حوشا عماد خالد المغاربه مساعداً لمتصرف لواء الموقر / محافظة العاصمة .
26. نقل مساعد متصرف لواء الموقر مدير القضاء ماجد صافي الطوالبه مديراً لقضاء بيرين / محافظة الزرقاء .
27. نقل مدير قضاء مؤاب عدنان عبدالكريم العضايله مساعداً لمتصرف لواء المزار الجنوبي/ محافظة الكرك .
28. نقل مدير قضاء ام القطين نائل عبدالرحيم ابداح مديراً لقضاء سما السرحان / محافظة المفرق .
29. نقل مدير قضاء مليح سعود سالم الرويضان مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة المفرق .
30. نقل مدير قضاء سما السرحان ناصر محمد الرواشده مساعداً لمتصرف لواء قصبة عجلون / محافظة عجلون .
31. نقل مساعد متصرف لواء قصبة عجلون مدير القضاء منذر محمد عكور مساعداً لمتصرف لواء بني كنانه / محافظة اربد .
32. نقل مساعد متصرف لواء الشونه الجنوبية مدير القضاء محمود خلف البقور مساعداً لمدير مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة .
33. نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار مدير القضاء بشير سعود الجبور مساعداً لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا .
34. نقل مساعد متصرف لواء قصبة معان مدير القضاء امين يوسف الشعيبات مديراً لقضاء الجفر / محافظة معان .
35. نقل مساعد متصرف لواء الأغوار الجنوبية مدير القضاء محمد عبدالله البداينه مديراً لقضاء مؤاب / محافظة الكرك .
36. نقل مساعد متصرف لواء بني عبيد مدير القضاء عبدالله ظاهر الماضي مساعداً لمتصرف لواء قصبة اربد / محافظة اربد .
37. نقل مدير قضاء الخالدية مخلد توفيق الحماد مديراً لقضاء مليح / محافظة مادبا .
38. نقل مساعد متصرف لواء الجيزة مدير القضاء ثامر عبدالله الدغمي مساعداً لمتصرف لواء عين الباشا / محافظة البلقاء .
39. نقل مساعد متصرف لواء عي مدير القضاء عبدالكريم سلمان” الفريسان الحماد” مديراً لقضاء الخالدية / محافظة المفرق.
40. نقل مساعد متصرف لواء القصر ماهر الخريشا مديراً لقضاء ارحاب / محافظة المفرق .
41. تعيين مدير القضاء شبلي نواش العميان مساعداً لمدير مديرية الشؤون المالية / مركز الوزارة .
42. تعيين مدير القضاء صالح راتب المجالي مديراً لقضاء عيرا ويرقا / محافظة البلقاء .
43. تعيين مدير القضاء قيس راضي حداد مساعداً لمدير مديرية العلاقات العامة والاعلام / مركز الوزارة .
44. تعيين مدير القضاء محمود عوض الزريقات مساعداً لمدير مديرية الشؤون الامنية / مركز الوزارة.
45. تعيين مدير القضاء غيث محمد عبيدات مساعداً لمتصرف لواء بني عبيد / محافظة اربد .
46. تعيين مدير القضاء عبدالله شهاب ابو وندي مساعداً لمتصرف لواء عي / محافظة الكرك .
47. تعيين مدير القضاء عبدالكريم محسن ابو دلو مساعداً لمدير مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية وتطوير الاداء / مركز الوزارة .
48. تعيين مدير القضاء ايمن مدالله الذيابات مساعداً لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة الكرك.
49. تعيين مدير القضاء فراس ضامن الجماعين مساعد لمتصرف لواء الاغوار الجنوبية / محافظة الكرك .
50. تعيين مدير القضاء نايف عبد الرحيم ابو وندي مساعداً لمتصرف لواء القصر / محافظة الكرك .
51. تعيين مدير القضاء فؤاد احمد العويدي مساعداً لمتصرف لواء الشونة الجنوبية .
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