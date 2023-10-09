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الصحفيين الأردنيين تدين استهداف الاحتلال للصحفيين ووسائل الإعلام

10/9/2023 2:31:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دانت نقابة الصحفيين الأردنيين بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة، والتي أدت الى استشهاد الزميلين مصور وكالة السلطة الرابعه الشهيد محمد الصالحي ومصور وكالة عين ميديا الشهيد منصور لافي أثناء تغطيتهما للأحداث الجارية في غزة واصابة وفقدان آخرين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والانساني.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين في بيان له اليوم وقوفه الكامل إلى جانب الصحفيين الأشقاء في عموم فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا واستعداد نقابة الصحفيين الأردنيين لتقديم أي دعم ومساندة يحتاجونها لمواصلة كشف جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الأشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودان المجلس بشده استهداف الصحفيين المستمر والذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية الصحافة مؤكدا اهمية حماية الصحفيين وان تكون سلامتهم أمرا على رأس الأولويات وفي جميع الأوقات و الأماكن.
ودعا مجلس النقابة الاتحاد الدولي للصحفيين إلى القيام بواجبه والتحرك على نطاق المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الكيان الغاصب وسلطته الغاشمة على الجرائم التي يرتكبها بحق الصحفيين ووسائل الإعلام ومحاولات إخراجها من دائرة التأثير والفعل لمنعها من اطلاع العالم على حجم وبشاعة الجرائم التي ترتكب على أرض فلسطين.
وقال المجلس أنه وهو يترحم على أرواح الشهداء من صحفيين ومواطنين ومقاومين، وتمنيه بالشفاء العاجل للمصابين، فانه يدعو كل وسائل الإعلام في الأردن والعالمين العربي والإسلامي والاعلام الغربي الحر ان يواصل التركيز على أفعال الكيان الغاصب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وان يعلن تضامنه مع الزملاء والزميلات الذين يقومون بواجبهم المهني في ظروف صعبة للغاية.

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