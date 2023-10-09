Monday, 09 October 2023 10:50 GMT

بسبب عدم الاستقرار الجوي حالة طوارئ متوسطة في عمان

10/9/2023 2:31:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




اعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الاثنين للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي وفقاً لنشرات دائرة الأرصاد الجوية التي تتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة .

ودعا الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة الأخوة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) .

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