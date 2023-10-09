محمد يوسف الصوص ابو يوسف في ذمة الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ينعي ال الصوص وال باكير و انسباؤهم واقاربهم وفاة الفقيد الغالي محمد يوسف محمود الصوص (ابو يوسف)
زوج هناء اسعد باكير
ووالد كل من يوسف،
ريما،دينا،مها،خلود،رنده ،المرحومة بإذن الله بسمه.
وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم بعد صلاة العصر من مسجد ام يحيى الزبن بام اذينه إلى مقبرة سحاب.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
تقبل التعازي للرجال يومي غدا الثلاثاء والأربعاء في قاعة مسجد الزبن من الساعه٥ إلى ٩ مساءا.
وتعازي النساء في منزل المرحوم باذن الله الكائن في أم أذينة شارع عودة الشوارب مقابل مدرسة ضاحية الحسين عمارة رقم ١١ الطابق الثاني يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعه ٥ إلى ٩ مساءا .
انا لله وانا اليه راجعون
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