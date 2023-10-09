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محمد يوسف الصوص ابو يوسف في ذمة الله

10/9/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ينعي ال الصوص وال باكير و انسباؤهم واقاربهم وفاة الفقيد الغالي محمد يوسف محمود الصوص (ابو يوسف)
زوج هناء اسعد باكير
ووالد كل من يوسف،
ريما،دينا،مها،خلود،رنده ،المرحومة بإذن الله بسمه.
وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم بعد صلاة العصر من مسجد ام يحيى الزبن بام اذينه إلى مقبرة سحاب.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
تقبل التعازي للرجال يومي غدا الثلاثاء والأربعاء في قاعة مسجد الزبن من الساعه٥ إلى ٩ مساءا.
وتعازي النساء في منزل المرحوم باذن الله الكائن في أم أذينة شارع عودة الشوارب مقابل مدرسة ضاحية الحسين عمارة رقم ١١ الطابق الثاني يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعه ٥ إلى ٩ مساءا .

انا لله وانا اليه راجعون

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