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تعميم بأوقات دوام المدارس في ظل تثبيت التوقيت الصيفي

10/9/2023 2:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عممت وزارة التربية والتعليم على مديرياتها دوام المدارس في ظل تثبيت التوقيت الصيفي.
وقالت الوزارة في وثيقة وصلت الغد نسخة منها إنه سيتم العمل بهذا الدوام اعتبارا من يوم الأحد تاريخ 2023/10/29 ولغاية يوم الأحد تاريخ 2024/4/14
وأضافت أنه يبدأ الطابور الصباحي في مدارس الفترة الواحدة الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 ومدتها (45)دقيقة.
أما دوام مدارس الفترتين فسيكون كالاتي:
- الفترة الصباحية : يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة8:30 صباحًا.
- الفترة المسائية يبدأ الطابور الساعة 12:50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرا
- تكون مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية (35) دقيقة، وتلغى استراحة الـ (5) دقائق.

على أن تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة.

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