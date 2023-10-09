الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، وفدا يضم أعضاء في الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور جوني إرنست.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في المنطقة، وعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وآليات تعزيزهما.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأمريكية في عمان يائل لمبرت.
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