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من هو الزواري.. مهندس مسيّرات حماس؟

10/9/2023 2:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لأول مرة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، دخول مسيرة "الزواري" الانتحارية الخدمة واستخدامها في عملية "طوفان الأقصى".
فقد نشرت الحركة مقطعاً ترويجياً لتلك المسيرّات، وذكرت في بيان، أمس الأحد، أن تلك الطائرات شاركت في اللحظات الأولى لعملية "طوفان الأقصى"، حيث شنت 35 درون انتحارية من طراز "الزواري" هجمات في جميع محاور القتال.

إلا أن المعلومات المتوافرة حول المسيّرة قليلة. فوق كتائب القسام، صنعت محلياً، ودخلت الخدمة لأول مرة عام 2021.

أما اسم "الزواري"، فأطلق عليها نسبة إلى القيادي في الجناح العسكري لحماس محمد الزواري، الذي قتل عام 2016.

من هو مهندسها؟
وولد محمد الزواري، بمدينة صفاقس التونسية عام 1967، ودرس هندسة الميكانيك بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس قبل أن يتعلم الطيران.

لكنه سافر عام 1991 إلى لبيبا ثم إلى السودان، وبعد حصوله على الجنسية السودانية غادر الزواري إلى سوريا، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وفي العام 2006، التحق المهندس القائد بصفوف كتائب القسام في سوريا، وبعدها أصبح الركن الأساسي لنجاح مشروع الطائرات بدون طيار في ذلك الوقت.

النموذج الأول
إلى ذلك تعود حكاية النموذج الأول لمشروع كتائب القسام للطائرات بدون طيار والتي كانت تعرف باسم "الطائرة العراقية"، إلى مشروع أشرف عليه الزواري مع أحد الضباط الكبار في الجيش العراقي.

وقاد الزواري حينها فريق من مهندسي القسام في زيارة استكشافية لإيران والتقى بفريق خبراء مختص بالطائرات بدون طيار وأبدى استعداداه لتدريب الفريق.

كما أنجز مع فريق التصنيع نحو 30 طائرة بدون طيار قبل "معركة الفرقان" عام 2008 على قطاع غزة. ومكث قرابة 9 أشهر بغزة واستكمل بناء وتطوير مشروع الطائرات بدون طيار.

ويعتبر الزواري أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات "الأبابيل" القسامية، والتي كان لها دور في حرب "العصف المأكول" عام 2014 على قطاع غزة، وفقا لموقع العربية.

اغتيال الزواري

يذكر أن الزواري تم اغتياله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في 15 أكتوبر 2016، ، إذ تلقى الزواري عشرين طلقة نارية مباشرة أمام منزله وسط مدينة صفاقس، حيث كان يجهز للإعداد لمشروع الدكتوراه، والمتمثل في إنشاء غواصة تعمل بالتحكم عن بعد.

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