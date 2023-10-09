غالانت يوعز بفرض حصار كامل على قطاع غزة
التاريخ
10/9/2023 2:31:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين، بفرض حصار كامل على قطاع غزة "لا وقود، لا كهرباء، لا ماء، لا طعام، .. لا شيء، قائلا: "كل شيء مغلق"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وقال غالانت إنّ إسرائيل تصعد إجراءاتها ضد قطاع غزة إلى "حصار كامل" يشمل حظر دخول الغذاء والوقود.
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