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غالانت يوعز بفرض حصار كامل على قطاع غزة

10/9/2023 2:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين، بفرض حصار كامل على قطاع غزة "لا وقود، لا كهرباء، لا ماء، لا طعام، .. لا شيء، قائلا: "كل شيء مغلق"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وقال غالانت إنّ إسرائيل تصعد إجراءاتها ضد قطاع غزة إلى "حصار كامل" يشمل حظر دخول الغذاء والوقود.


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