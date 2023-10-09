كتائب القسام تكشف عن إدخالها منظومة دفاع جوي محلية الصنع

كتائب القسام تكشف عن إدخالها منظومة دفاع جوي محلية الصنع
التاريخ
10/9/2023 2:31:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، عن إدخالها منظومة دفاع جوي محلية الصنع من طراز "مُتبّر 1".
وقالت في بيان مقتضب، إنها استخدمت المنظومة في التصدي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى.
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