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كتائب القسام تكشف عن إدخالها منظومة دفاع جوي محلية الصنع

10/9/2023 2:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، عن إدخالها منظومة دفاع جوي محلية الصنع من طراز "مُتبّر 1".
وقالت في بيان مقتضب، إنها استخدمت المنظومة في التصدي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى.


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