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الاحتلال الإسرائيلي: استخدام 1000 طن من المتفجرات بقصف غزة

10/9/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة السبت، ألقت طائراته أكثر من ألف طن من المتفجرات والصواريخ على أهداف لحركة "حماس".
وقال الجيش في بيان أرسل نسخة منه للأناضول: "في الساعات الأخيرة شن الجيش الإسرائيلي أربع موجات من القصف الجوي استهدفت أكثر من 800 هدف في قطاع غزة، حيث شاركت عشرات الطائرات الحربية في تنفيذ كل ضربة جوية".
وأضاف: "موجة القصف الأولى استهدفت مساء أمس الأحد نحو 120 هدفا لحماس في (بلدة) بيت حانون (شمال)، والموجة الثانية نفذت مساء الأحد في حي الشجاعية (شرق غزة) واستهدفت نحو 120 هدفا".
وتابع: "الموجة الثالثة نفذت في ساعات الصباح الباكر واستهدفت نحو 25 هدفا ومن بينها 20 بنية تحتية عسكرية ومسجد في جباليا أديرت من داخله أعمال قتالية، والموجة الرابعة من القصف استكملت صباح الإثنين وشملت نحو 500 هدفًا في كل أنحاء قطاع غزة".
وذكر الجيش أنه "منذ بداية الحرب استخدمت الطائرات أكثر من ألف طن من المتفجرات والصواريخ على أهداف حماس في قطاع غزة"، وقدر بأنه قتل مئات الفلسطينيين جراء الغارات الجوية.
وأفاد أنه "تم أسر العشرات ممن قبض عليهم داخل الأراضي الإسرائيلية"، من مقاتلي "حماس" الذين اقتحموا السياج الفاصل وتوغلوا بالمستوطنات المحاذية لغزة.
وقال إنه "منذ بداية الحرب تحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي مرتيْن مع القيادة المركزية الأمريكية التي أكدت الدعم الأمريكي لإسرائيل".
وقال الجيش الإسرائيلي في البيان إنه "يواصل رفع الجاهزية في كل ساحات الحرب ويعزز عدد القوات في منطقة الشمال" على الحدود مع لبنان.
من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، الإثنين، إنه "خلافا لادعاءات الاحتلال باستهدافه مقدرات المقاومة، ففي الساعات الأخيرة ارتكب جيش الاحتلال مجازر بحق 15 عائلة قصف منازلها بشكل مباشر دون سابق إنذار ما خلف عشرات الشهداء والإصابات غالبيتهم من النساء والأطفال".
وعلى صعيد متصل، قال بيان الجيش: "استدعينا مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الأيام الأخيرة".
فيما نقلت القناة 12 العبرية (خاصة) عن متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قوله إن "عدد جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم وصل إلى 300 ألف خلال ساعات"، دون تفاصيل أخرى.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" ردا على "اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة حتى صباح الاثنين، مقتل 493 فلسطينيا وإصابة 2751 جريحا آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2100 آخرين.-(الأناضول)

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