غزة: عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في جباليا

غزة: عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في جباليا
التاريخ
10/9/2023 2:31:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم الاثنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية في القطاع، إن طيران الاحتلال استهدف منزل عائلة "أبو اشكيان" وسط مخيم جباليا - الترنس، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين.
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