القسام تعلن مقتل 4 أسرى إسرائيليين في قصف للاحتلال على غزة

القسام تعلن مقتل 4 أسرى إسرائيليين في قصف للاحتلال على غزة
التاريخ
10/9/2023 2:31:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن قصف الاحتلال على غزة يوم أمس الأحد، أدى لمقتل
4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم.
ونشرت كتائب القسام صورة وبيانات أحد الجنود القتلى، وهو تومير نمرودي ويبلغ من العمر 19 عاما.
MENAFN09102023000072011014ID1107215558
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.