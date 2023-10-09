القسام تعلن مقتل 4 أسرى إسرائيليين في قصف للاحتلال على غزة

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن قصف الاحتلال على غزة يوم أمس الأحد، أدى لمقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم.

ونشرت كتائب القسام صورة وبيانات أحد الجنود القتلى، وهو تومير نمرودي ويبلغ من العمر 19 عاما.