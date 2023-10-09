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القسام تعلن مقتل 4 أسرى إسرائيليين في قصف للاحتلال على غزة

10/9/2023 2:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن قصف الاحتلال على غزة يوم أمس الأحد، أدى لمقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم.

ونشرت كتائب القسام صورة وبيانات أحد الجنود القتلى، وهو تومير نمرودي ويبلغ من العمر 19 عاما.

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