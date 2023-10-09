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الجعجع في اجتماع للاتحاد الأوروبي تنتقد سياسته في الدعم التنموي للوطن العربي

10/9/2023 2:31:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شاركت المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة، مريم الجعجع، كمتحدثة في جلسة نقاشية بعنوان "توجيه التغيير وبناء الشراكات في سياق التوسع الحضري" ضمن أعمال منتدى السياسات حول التنمية المنبثق عن الاتحاد الأوروبي.
وقدمت الجعجع رؤية مغايرة لما هو سائد في المنتدى مشيرة إلى أن هذه المنصات تميل إلى تبني مواضيع حداثية بشكل سطحي وتتناسى الأولويات إذ أن الوطن العربي واحد من أسرع المناطق تحضراً في العالم، وثلثي السكان يعيشون في المناطق الحضرية، وذلك يعود لسببين أساسيين أولهما أن منطقتنا ضحية لسلسلة من الصراعات الدولية بالوكالة والاحتلال أدت إلى استقبال عدد ضخم من اللاجئين 85% منهم مقيمون في المناطق الحضرية.
أما السبب الآخر؛ فبينت الجعجع الأثر السلبي للمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي على تهميش القطاع الريفي منذ ثمانينيات القرن العشرين عبر سياسة خفض الإنفاق العام ورفع الدعم في وطننا العربي ودول الجنوب عامة.
كما عرّجت على تأثيرات إلغاء الحد الأقصى لحجم حيازات الأراضي وإزالة سقف سعر الأراضي على سكان الأرياف لا سيما بعد تسليع الأرض وتقييمها وفقا لقيمتها التبادلية بدلاً من قيمتها الإنتاجية، وبهذا أصبحت الزراعة شكلا غير تنافسي من أشكال استخدام الأراضي من حيث الأرباح الفورية، مما أعاق وصول صغار المزارعين إلى الأراضي، وأصبح لدينا في الوطن العربي أعلى معدلات عدم المساواة في الأراضي في العالم.

شرحت الجعجع أن هذا التوسع الحضري يؤثر على الأمن الغذائي من جهة، ويؤجج الصراعات من جهة أخرى التي تحدث الكثير منها مع أصحاب الأراضي الذين يفتقرون إلى وثائق ملكية رسمية، بسبب تفكيك الحقوق الجماعية والتقليدية خلال الحكم الاستعماري وخصخصتها واستمرار المشكلة المركبة إلى يومنا هذا.

ودعت الجعجع في توصياتها لدعم النظم الغذائية المحلية، وحذرت من شروط الجهات المانحة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي التي تتجنب زراعة أشجار منتجة أو ذات قيمة اجتماعية واقتصادية في سياق برامج مكافحة التغير المناخي، كما حذرت من زراعة الأشجار كغسيل أخضر مثل السياسة الإسرائيلية لتخضير صحراء النقب التي تستهلك المياه المسروقة من الفلسطينيين وتتركهم للعطش.
وفي معرض ردها على بعض الأسئلة وجهت الجعجع نقداً للاتحاد الأوروبي التي ساهم في صياغة سياسة "الترابط الثلاثي" حول العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام لكنه لم يطبقها أبداً، كما حدث في سوريا مثلاً، حيث يتم تقديم المساعدات المائية، ولكن ليس إصلاح شبكة المياه التي دمرتها الحرب وتساءلت إن كانت هذه السياسة تعاقب الحكومة السورية أم الشعب السوري.


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