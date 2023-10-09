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نتنياهو لبايدن: مجبرون على اجتياح غزة بريا

10/9/2023 2:31:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكر موقع إخباري إسرائيلي، الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية أنه قواته مضطرة إلى اقتحام قطاع غزة، بعد الهجوم الكبير والمباغت الذي أطلقته حركة حماس التي تسيطر على القطاع.
وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، الواسع الانتشار، إن نتنياهو أبلغ بايدن خلال مكالمة هاتفية جرت الأحد أن "الشرق الأوسط لا يجب أن يظهر الضعف، ولذلك يجب أن ترد إسرائيل بقوة ضخمة".
وخلال المكالمة، سأل بايدن نتنياهو عن سيناريو يتصل بجبهة ثانية هي لبنان وعن مسألة الأسرى.
وطبقا للموقع، فإن الرئيس الأميركي لم يحاول إقناع نتنياهو بالعدول عن خيار إطلاق عملية برية ضد قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو، في المكالمة، أن إسرائيل لا تملك خيارا سوى اجتياح غزة، وذلك وفقا لما أكدته 3 مصادر أميركية مطلعة على محتوى المكالمة.
وتشير رسالة نتنياهو إلى بايدن إلى طبيعة الرد الإسرائيلي على هجوم حماس المباغت خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
وأضاف الموقع أن الرسالة ترمي أيضا إلى تمهيد الأرضية بين حلفاء إسرائيل لعمل عسكري سيكون طويلا وغير مسبوق من ناحية القوة والتداعيات.
ومكالمة الأحد كانت الثانية بين الرجلين منذ اندلاع الحرب، السبت، إثر هجوم حماس الذي انطلق من غزة.

MENAFN09102023000072011014ID1107215555

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