الاحتلال الإسرائيلي يعلن تكثيف الهجمات على غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن تكثيف الهجمات على غزة
التاريخ
10/9/2023 2:31:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القدس المحتلة- أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، تكثيف الهجمات في قطاع غزة، مشددًا على "أن الهدف الأساسي هو القضاء على جميع أهداف حماس".
ووفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاء ذلك خلال جولة قام بها غالانت لغرفة التحكم التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، في تل أبيب، مساء اليوم الإثنين. -(بترا)
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