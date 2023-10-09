القسام: كل استهداف للفلسطينيين سنقابله بإعدام رهينة إسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين.
وأضاف أبو عبيدة في بيان اليوم الاثنين، "قررنا أن نضع حدا للإجرام الصهيوني الفاشي ضد أبناء شعبنا، ونحمل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه."
وتابع: "لقد تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي."
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