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القسام: كل استهداف للفلسطينيين سنقابله بإعدام رهينة إسرائيلي

10/9/2023 2:31:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين.


وأضاف أبو عبيدة في بيان اليوم الاثنين، "قررنا أن نضع حدا للإجرام الصهيوني الفاشي ضد أبناء شعبنا، ونحمل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه."

وتابع: "لقد تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي."

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