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دائرة الثأر الإسرائيلية والفلسطينية

10/9/2023 2:31:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






عميره هاس 9/10/2023
في يوم واحد مر المواطنون في اسرائيل بما مر ويمر به الفلسطينيون طوال عشرات السنين كروتين يومي، اقتحامات عسكرية، قتل، وحشية، اطفال يقتلون، جثث مرمية على الشارع، حصار، خوف، خشية على مصير الاعزاء، أسر، مشاعر ثأر، التسبب بأضرار قاتلة جماعية بالمشاركين (الجنود) وغير المشاركين (المدنيين)، مكانة متدنية، هدم المباني وتدمير لعيد أو احتفال، ضعف وعجز امام مسلحين اقوياء، اهانة وذل. يجب القول مرة اخرى: لقد قلنا لكم. القمع والظلم المتواصلان ينفجران في لحظة وفي مكان غير متوقعين. سفك الدماء لا يعرف الحدود.
المخلوقات انقلبت فجأة وكابوس الروتين الفلسطيني مزق غطاء الطبيعية المزور الذي يميز حياة الاسرائيليين منذ عشرات السنين، حماس سحقته في العملية المفاجئة التي قامت بها، وكشفت شجاعتها العسكرية وقدرتها على التخطيط والحفاظ على سرية خططها والقيام بعمليات التمويه وحرف الانظار. الاعضاء في حماس اظهروا الابداعية عندما قاموا باقتحام بطرق مختلفة جدران السجن الاكبر في العالم، الذي حبست اسرائيل فيه نحو مليوني شخص. مقاتلو حماس انطلقوا الى الحملة مع استعداد للتضحية بالنفس ومع معرفة أن هناك احتمالية كبيرة بأن يقتلوا. بعضهم قتلوا اسرائيليين بما ظهر وكأنه مشاعر ثأر، الذين لم يتمكن قادتهم من منعها، حتى لاعتبارات تكتيكية.
مثلما في كل حرب لاسرائيل ضد غزة، كانت حماس معنية بها، لا سيما ازاء قتل المدنيين، يجب التساؤل: هل كانت لحماس خطة عمل سياسية واقعية أو هي بالأساس ارادت ترميم مكانتها في نظر سكان القطاع؟ هل رافقت العملية العسكرية في هذه المرة خطة لوجستية للتخفيف عن السكان الذين يتعرضون للهجوم في غزة؟ أو أنه مرة اخرى هذه المهمة ستكون على عاتق منظمات الاغاثة الدولية؟.
ردود الفرح من انجاز حماس الحالي يجب ألا تفاجئنا. لأن العدو القوي والقادر على فعل أي شيء تم عرضه وهو عار: جيش غير مستعد، يدافع عن المستوطنين الذين يُصلون في حوارة، وعن الغزاة اليهود لينابيع الفلسطينيين. جنود ورجال شرطة مشوشون تعودوا على التفكير بأن القتال هو ايقاظ الاولاد من النوم بواسطة حراب البنادق المسلولة، أو اقتحام بالسيارات المدرعة مخيم للاجئين، مخترعو الخطط ومُشغلو العملاء الذين فرحوا بإنجازاتهم الى درجة أنهم استخفوا بالعامل الانساني، أي توق كل انسان للحرية. "نصف سكان سدروت يوجدون في غزة، ونصف سكان غزة يوجدون في سدروت"، هكذا قال سكان غزة بسخرية عندما تبين عدد الاسرائيليين الذين تم أسرهم. هذه نكتة للسجناء المحكومين بالمؤبد والذين يعرفون من قصص الاجداد والجدات اللاجئين عن المشاهد في الجية والبرير وحمامة ونجد ودمرة وسمسم وغيرها من القرى المدمرة في غلاف غزة. ولكن ما الذي سيأتي بعد الفرح والشعور بالانجاز؟.
الدرس الاسرائيلي التلقائي، مثلما في المرات السابقة التي تم فيها تمزيق قناع الطبيعية، هو أنه اذا لم يحقق حتى الآن القتل والدمار اهدافهما فان المزيد من القتلى الفلسطينيين بالقصف والمزيد من الدمار والثأر هي الجواب. هذا هو استنتاج الحكومة والجيش، وايضا استنتاج الكثير من الاسرائيليين. وايضا يبدو أنه استنتاج حكومات الغرب التي سارعت الى التعبير عن دعمها لاسرائيل مع تجاهل عنفها وسياق السلب والطرد المستمر للشعب الفلسطيني من ارضه.

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