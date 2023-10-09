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الحكومات طبخت للجيش الإسرائيلي ديناميكية غير محتملة

10/9/2023 2:31:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






تسفي برئيل 9/10/2023
شعار "الجيش الاسرائيلي مستعد لكل سيناريو" تحول الى كارثة مخيفة، وليس منذ المعركة الاخيرة. هذا الشعار كاذب في رغبته بإعطاء الثقة ليس فقط بقدرة الجيش الاسرائيلي، بل بالأساس بفهمه للسيناريوهات المحتملة. وهو شعار فارغ لأنه تنقصه ثلاث اجابات اساسية، التي بدونها لا يوجد قنبلة موقوتة. الاولى، هل الجيش الاسرائيلي مستعد، بل كيف هو مستعد لكل سيناريو. الثانية، ما الذي يحدث عندما لا يكون السيناريو المحتمل موضوع مطلق على طاولة التشريح. الثالثة، ما الذي يحدث عندما يتحقق السيناريو ولكن الحكومة ترفض تبنيه.
يبدو أن الهزيمة القاسية التي تلقتها اسرائيل وتواصل تلقيها، تلخص الاجابة على هذه الاسئلة. سيناريو أن تنطلق حماس في عملية اقتحام لأراضي اسرائيل لم يخطر أبدا ببال محللي المعلومات في الاستخبارات – الذين اصيبوا بعمى المفاهيم، هنا يكمن التناقض المنطقي المأساوي. لأنه بالتحديد جهات الامن هي التي حذرت وأنذرت، حتى لو لم تكن لديها معلومات ملموسة عن نية تنفيذ غزو. هم الذين وقفوا في جبهة المطالبة بالموازنة بين عبء الاحتلال والقمع الوحشي وبين ضرورة مساعدة السكان من اجل وقف الانفجار الجماهيري أو منع انتفاضة. لقد أيدوا مواصلة تحويل الاموال لحماس واعطاء تصاريح عمل لسكان غزة والضفة، وفهموا وطالبوا بتخفيف الحصار الذي فرض على غزة في 2006، وعارضوا القرارات الشعبوية الخطيرة التي يطمح وزير الامن القومي، ايتمار بن غفير، الى فرضها على السجناء.
قادة الجيش والشاباك كانوا يعرفون عن الفجوة بين الطموحات الخيالية للحكومة وبين الوضع على الارض. ليس في هذا ما يمكن أن يرفع عن الجيش وعن الشباك وعن جهات التحليل والمتابعة الاخرى، المسؤولية عن الفشل الشامل. ولكن هذا الفشل ولد من خلال ديناميكية ونتاجات أعدتها للجيش الاسرائيلي حكومات اسرائيل المتعاقبة، وليس فقط الحكومة الاخيرة.
الجيش الاسرائيلي واجه من موقف ضعف ليس فقط مفهوما تكتيكيا يقول بأن حماس معنية أو غير معنية بشن حرب، أو التقدير بأن حماس غير مستعدة لحرب من النوع الذي شنته في يوم السبت. على الجيش الاسرائيلي فرضت سياسة غير محتملة، طلب منه العمل فيها في ظل أن الاحتلال سيستمر بدون مقاومة أو بعصيان أو عمليات، وبالاساس دون أن تضطر اسرائيل الى دفع ثمن سياسي، الانسحاب من المناطق أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لقد فرض على الجيش الاسرائيلي أن يخلق واقعا كاذبا لا يمكن أن يتحقق في عالم حقيقي. ففي غزة طلب منه الاثبات بأنه يمكن فرض لسنوات حصار شديد على مليوني شخص، وفي نفس الوقت أن يمنع أي عملية مقاومة مدنية أو مسلحة.

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