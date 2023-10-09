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السلط والعربي يرفعان شعار الفوز في مواجهة قوية بـيد الأولى اليوم

10/9/2023 2:30:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






يتطلع فريقا السلط والعربي إلى تحقيق الفوز والبقاء في دائرة المنافسة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك عندما تحتضن صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد هذا اللقاء الذي يبدأ عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، ضمن مباريات مرحلة الإياب للمربع الذهبي.
الفريقان يملكان الرصيد ذاته، 15 نقطة، مع بقاء ثلاث مباريات لفريق السلط، فيما لفريق العربي مباراتان، حيث ينتظر أن تحفل مباراة اليوم بالندية والإثارة نظرا لأهميتها ودورها الكبير في تحديد معالم اللقب.
وكان فريق العربي قد حقق الفوز على فريق الحسين إربد بنتيجة 37-34، في الجولة الماضية، ما عزز من حظوظه بالمنافسة على اللقب، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد فريق الحسين عند 8 نقاط، وهو فقد المنافسة على اللقب منذ بداية لقاءات المربع الذهبي.
وتتواصل منافسات المربع الذهبي غدا، عندما يلتقي فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
وهاتان المباراتان ستلعبان دورا كبيرا في رسم معالم هوية بطل الدوري، ففي حال فوز الأهلي على الحسين، فإن الأهلي سيقترب كثيرا من استرداد اللقب، وخلاف ذلك، فإن البطولة، وخصوصا في حال فوز السلط على العربي، ستدخل في منافسة أكثر قوة، وستبقى هوية بطل الدوري مجهولة ومحصورة بين فريقي الأهلي والسلط بانتظار الجولة الأخيرة.
ويوم السبت المقبل، يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، وفي اليوم الذي يليه تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لقاء العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، قبل أن تختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء 18 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط وتبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وفيما يتعلق بمرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، تقدم فريق كفرسوم لاحتلال المركز الخامس، وحصل فريق الكتة على المركز السادس، في الوقت الذي هبط فيه فريقا القوقازي ويرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
يذكر أن الاتحاد الأردني قرر مشاركة المنتخبين الوطنيين الشباب والناشئين في منافسات الدوري، وذلك ضمن تحضيراتهما التي تسبق مشاركتهما في البطولات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل، بينما يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بمشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا والكويت والعراق والسعودية، إضافة إلى المنتخب الوطني.

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