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رالي قبرص يفشل في تحديد هوية بطل الشرق الأوسط .. والقرار بيد فيا

10/9/2023 2:30:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






تسبب احتلال المتسابق العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود المركز الثاني في رالي قبرص آخر جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات، إلى تعادله مع القطري ناصر العطية الذي ظفر بلقب رالي قبرص، وبالتالي تأجيل الإعلان عن هوية الفائز في بطولتي الشرق الأوسط للراليات للسائقين والملاحين.
وتعادل العطية مع العُماني الرواحي في صدارة الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط ووفقا للوائح البطولة الإقليمية، ينتظر قرار الاتحاد الدولي للسيارات لتحديد البطل.
وتنص اللوائح الرياضية لبطولة الشرق الأوسط للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، على أن الاتحاد يحتفظ بالحق في تحديد الفائز بلقب بطولة الشرق الأوسط بعد فشل رالي قبرص – الجولة الأخيرة والحاسمة في حل الموقف. وسينتقل القرار الآن إلى لجنة الراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.
والفوز الثامن في قبرص يضع العطية في طريقه لتحطيم رقمه القياسي البالغ 18 بطولة للشرق الأوسط للراليات، بينما يهدف الرواحي والحمود إلى انتزاع أول لقب لهما بعد فوزهما في راليي عُمان والأردن في وقت سابق من هذا الموسم. وحقق كلا السائقين فوزا بأربع مراحل لكل منهما، حيث حقق العطية رقماً قياسيا بتحقيق فوزه الـ84 بفوزه في بطولة الشرق الأوسط للراليات، وحقق بوميل فوزه الـ32 .
وبروح التنافس الرياضي صرح العطية عقب انتهاء رالي قبرص لوسائل الإعلام قائلا:" فرحتي غامرة بالفوز بلقب رالي قبرص الدولي في نسخته الـ50 ، الحمدلله على الفوز بهذا اللقب المهم، وأتمنى أن يتم تقسيم اللقب بيني وبين السائق العُماني عبدالله الرواحي وذلك تشجيعاً وتحفيزا له، ونحن ننتظر قرار الاتحاد الدولي للسيارات، وأنا الآن مغادر إلى المغرب من أجل المشاركة في رالي المغرب."
وأضاف: "نحن نحب رالي قبرص وهذا هو سبب وجودنا هنا. لقد أنهينا الموسم ونحن متساويان وسنرى ما سيقرره الاتحاد الدولي للسيارات. هذه هي المرة الأولى التي يتعادل فيها بطلان على اللقب الإقليمي ".
وقال الرواحي لوسائل الإعلام: "بغض النظر عن نتيجة اجتماع الاتحاد الدولي للسيارات، نحن نتنافس في ظل أجواء تنافسيه رياضية شريفة، لا يهم من يفوز، نحن تعلمنا كثيرا في وقت قصير ونافسنا على اللقب، وهو أمر مهم بالنسبة إلينا".
وقال الملاح الأردني عطا الحمود لـ"الغد":" حققنا المركز الثاني في رالي قبرص وكنا قبل ذلك متصدران بفارق 6 نقاط عن العطية وباوميل، والآن تعادلنا بالمراكز والنقاط ، وقرار الفائز في بطولتي الشرق الأوسط للسائقين والملاحين بيد الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، حيث لم يتم تحديد موعد محدد للبت في الأمر، نتطلع إلى أن نكون عند حسن ظن الجميع، بذلنا جهودا مضاعفة العام الحالي، ووقفنا مرتين على منصة التتويج في راليات عُمان ولبنان وقبرص، وأتطلع إلى أن يكون الفوز حليف الجميع".

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